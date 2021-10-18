屯馬綫｜洪水橋站顧問批予澳昱冠—科進聯營　曾參與南港島線

政府今年中「拍板」在現時運作的屯馬綫上，天水圍站至兆康站之間加建洪水橋站，服務未來洪水橋/厦村新發展區的居民及商業活動，並邀請港鐵作詳細規劃及設計。港鐵今（18日）宣布，已批出項目的設計顧問合約予澳昱冠—科進聯營，將會制定工程設計、擬備建造時間表、成本估算等。



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《施政報告》中提及要發展北部都會區，其中洪水橋/厦村新發展區亦屬當中的一個項目。港鐵將在屯馬線上加建洪水橋站，並宣布已批出設計顧問合約予澳昱冠科進聯營，展開規劃及設計工作。

澳昱冠為澳洲公司，曾參與多項港鐵工程項目，包括南港島線金鐘站及鴨脷洲站、沙中線顯徑至鑽石山站鐵路隧道及鳳德公共運輸交匯處工程、高鐵牛潭尾至大江埔隧道段、高鐵西九龍站等，進行工程、設計及監核等工作。

科進則總部設在加拿大，曾參與南港島線利東站、相連隧道、南峰隧道及利東隧道的詳細設計，亦在中環灣仔繞道負責所有建築物和隧道機電的設計。

洪水橋站興建設計。（立法會投影片）

港鐵表示，顧問服務範圍包括就計劃制定工程設計、擬備建造時間表、刊憲圖則和項目成本估算，以及與政府部門及其他持份者聯絡。洪水橋站的主體建造工程，預計在2024年動工及於2030年竣工。當時預計造價41億元，將以擁有權模式興建，運房局局長陳帆表示，已在車站旁預留土地，讓港鐵以物業發展補貼車站建造價格。

北部都會區規劃中，政府亦已在洪水橋站毗鄰的區域休憩用地，預留地下空間設置洪水橋至前海的跨境鐵路站。惟有關鐵路會否由港鐵負責，政府亦未有確認。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼

