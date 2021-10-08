施政報告｜洪水橋跨境鐵路已開展研究　陳帆：親自領兵與深圳開會

新一份《施政報告》建議5個新鐵路項目，當中3個屬跨境建設，運輸及房屋局局長陳帆今（8日）表示，已與深圳開會，並成為研究小組，展開洪水橋往前海的鐵路工程的第一期研究，探討其策略價值和可行性，預料明年可完成，便隨即啟動第二期研究，包括走線和詳細規劃。



▼洪水橋/厦村新發展區▼



陳帆表示，深港政府已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，範疇覆蓋北環綫延伸至新黃崗口岸的支線，經落馬洲河套區接入深圳的新黃崗口岸；洪水橋往前海的港深西部鐵路的鐵路項目等，亦會通過專班，與深圳探討改善羅湖口岸交通接駁的建議。

他續指，他親自帶領有關專班，早前已與深圳市副市長開會，並在專班下成立研究小組，啟動洪水橋往前海的鐵路工程的第一期，包括策略價值和可行方案，預期明年完成有關研究，隨即展開第二期研究工作，涵蓋走綫和詳細規劃，形容正全速推動前期工程。

施工時間表和走線的規劃方面，他未有透露明確時間表，僅表示三大項目屬於跨界的交通設施，需要兩地政府協商、基於兩方發展制定時間表，形容當局正「鴨子划水」，目前的工作順利。

至於新鐵路項目會否如西九站一樣成為「千億鐵路」，陳帆表示，造價開支、兩地分攤方式等需要視乎走線等，又指本港過去大部分鐵路均以鐵路物業模式發展，而非用「真金白銀」興建。

▼香園圍公路附近▼

