洪水橋駁前海鐵路或引入競爭　林鄭：東鐵、北環線交港鐵較合理

特首林鄭月娥公布任內最後一份《施政報告》，今日（7日）在立法會被問及會否考慮在鐵路引入競爭，以滿足未來大量鐵路工程的需要。林鄭回應時表示，相信洪水橋接駁前海的新鐵路可以考慮引入競爭，但關於北環線支線、東鐵加站直達深圳羅湖，則須交由已負責附近路線的港鐵較為合理。



林鄭強調，「我唔會純粹為咗競爭而引入競爭，競爭要睇吓個結果係好定唔好」，承諾將逐個鐵路項目進行檢視工作。



林鄭指競爭可保基建效率

民建聯立法會議員陳恒鑌問及鐵路發展，指洪水橋站及古洞站都需時興建，未來又有7項新項目，加上東大嶼都會等工程，預料有關工程量十分費力，更未知何時完工。他問政府是否將繼續「基建先行」；以及在鐵路營造方面，會否考慮引入其他鐵路公司，例如內地的鐵路公司。

林鄭月娥承認過去港鐵項目的確有需要改善之處，但近年已有新方法，政府對港鐵更有要求。她指引入競爭在確保基建興建準時、合理時一般奏效，相信洪水橋接駁前海的鐵路可以考慮引入；但在北環線支線、東鐵加站直達深圳等，交由已負責附近路線的港鐵較為合理，當局可再與港鐵商議造價。

堅持基建先行免新發展受阻

林鄭又表示，運輸基建先行是她一直以來的倡議，提及以前政府用人口流量、經濟回報思考交通基建，自己對此一直有保留，只是未曾負責交通政策。

她提到，當負責廣深港高鐵時，留意到內地曾有兩個站在建成時附近本身並無發展，但在鐵路落成後，有關區域的發展已相當發達，強調北部都會區應有此思維。即使今日未必有用，也要率先預視情況，以免居民因為未有基建反對發展。