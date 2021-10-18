新冠肺炎．10.18｜增5輸入確診個案　191中學申恢復全日面授

本港今日（18日）新增5宗輸入個案，患者全帶變種病毒及已完成疫苗接種，初步確診個案則少於5宗。

為方便在公立醫院覆診病人和訪客能即時接種疫苗，東區醫院、將軍澳醫院、明愛醫院及威爾斯親王醫院今起增設疫苗接種站，無須預約。至今，供接種復必泰的公院接種站增至7個，另外3間分別位於瑪麗醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院。若市民選擇接種科興疫苗，會被轉介往鄰近的社區疫苗接種中心。

澳門方面，有關方面宣布明日（19日）中午12起，經珠澳口岸入境珠海再毋須隔離14天，而新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，新型冠狀病毒滅活疫苗適用人群即日起由年滿18歲下調至年滿12歲，家長或其他監護人可開始可相關人士預約接種。



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▼10月18日強制檢測公告▼



強制檢測｜染疫機場工人曾到 北角Cafe Paradise金百皇餐廳覆檢

【23:47】食物及衞生局今晚（18日）公布強制檢測公告，因應一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，任何曾於本月1日身處北角Cafe Paradise和北角金百皇餐廳，及本月8日到過大埔劉開玲醫務所的士，都要在本周三（20日）前進行強制檢測覆檢。

新冠疫苗｜單日4633人打首劑 按日增近八成 接種率微升至67.8%

【21:58】社區疫苗接種中心將於44日後關閉，疫苗接種計劃步入尾聲。政府表示，今（18日）再有1.2萬人打針，較昨日大增37%，當中約4,633人打第一針，亦較昨日多逾2,000人或77%。累計456.5萬人已打至少一針，佔合資格人數的67.8%，與70%接種率的目標稍為拉近。



另外，昨日有3人打針後不適送院，情況穩定，全數均已出院。

5地區康健站本月下旬陸續啟用 深水埗地區康健中心今日開幕

【21:21】食物及衞生局宣布，北區地區康健站、離島地區康健站今日（18日）起投入服務，餘下5間地區康健站分別設於觀塘、大埔、中西區、東區和沙田，將於本月下旬陸續投入服務。另外，深水埗地區康健中心今日正式開幕，行政長官林鄭月娥到場主持開幕典禮。

昂坪360今年人流倍增 Vivienne Tam心經簡林辦時裝騷

【19:24】昂坪360在疫情下推動多元共融時尚，與國際知名華裔設計師Vivienne Tam（譚燕玉）舉辦名為「昂坪戶外遊藝會 Outdoor ARTcation」，焦點在VIVIENNE TAM品牌首個線上時裝騷．模特兒在昂坪纜車及心經簡林等進行「行天橋」，展現秋冬系列「City Camouflaged 城市縮影」。



昂坪360董事總經理劉偉明表示，今年人流較去年同期上升一倍，日均訪客逾1,000人，今年國慶旅客較去年升兩倍，與同年的復活節和過年相比仍然是最多。不過，今年首3季日均訪客量相比2018年日均5,000人次仍有距離。

昂坪360董事總經理劉偉明（左）、Vivienne Tam譚燕玉（中）和旅遊發展局主席彭耀佳（右）今日一同介紹昂坪戶外遊藝會 Outdoor ARTcation」項目。(雲嘉晉攝)

復課｜191間中學申請全日面授 其中32間全部年級回復正常上課

【19:37】本港新冠疫情趨穩，學校只要有7成教職員及7成學生接種疫苗滿14天，可向教育局申請全日復課。教育局今日（18日）回覆指，截至10月7日，全港共有191間中學申請恢復全日面授課堂，當中32間申請全校全日面授、159間申請部份級別全日上課。



當中10間學校已推行全校全日面授，以及89間中學已開始部份級別全日上課安排。

▼9.27可藝中學成首間恢復全日面授中學▼



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沙田廣林苑幼稚園爆發上呼吸道感染 涉及20學童全部穩定2人留院

【19:11】沙田廣林苑廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園爆發上呼吸道感染，涉及20名學童，當中10人求醫，兩人要入院。學校早前已被納入強制檢測之列，並停課至少5日清潔。

外賣速遞員認拉下口罩吸煙罰款8千元 涉阻差罪裁定罪名不成立

【18:49】外賣速遞員脫口罩吸煙時，遭警員查問，他被指拒絕出示身份證被控阻差。速遞員只承認違口罩令，案件早前經審訊後，今(18日)在東區法院裁決，裁判官認為截查被告的警長證供存在疑點，裁定被告阻差罪不成立，但違口罩令則罰款8千元。

趙康勝被控於2020年10月1日在銅鑼灣怡和街，沒有佩戴口罩。

渣打馬拉松｜參加者賽前須進行病毒測試 起跑後始准除口罩

【17:58】渣打馬拉松將於下周日（24日）舉行，今屆渣馬有18,500名選手參賽，參加者即日起可上網預約，於本周四至六（21至23日）到維園硬地足球場領取選手包及接受新冠肺炎病毒測試，大會會為選手戴上手帶以作識別，在完成比賽前不准拆除。

▼2019年渣打馬拉松▼



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新冠肺炎｜5輸入個案全帶變種病毒 卡塔爾航空多哈航班禁抵港2周

【14:15】衞生防護中心公布正調查5宗新增確診個案，全為輸入個案，至今本港個案累計12 300宗。

新冠疫苗｜公院接種站今起增至7個 屯院受歡迎一日最多打160針

【11:40】東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院增設的新冠疫苗接種站今起投入服務，方便在醫院覆診的病人和訪客即時接種復必泰疫苗，連同上月啓用的瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接種站，共有7個接種站服務市民。

公務員事務局局長聶德權今早到屯門醫院接種站了解運作情況及聆取接種疫苗的市民意見，聶德權說，屯門醫院接種站是最先投入服務的接種站之一，且可以說是首批接種站中最受歡迎的一個，接種疫苗人數高峰時一天可接種超過160劑疫苗。

【10:27】珠澳聯防聯控澳方工作組稱接珠海方面通知，根據當前疫情防控需要，經珠澳聯防聯控協商一致，明午12時起，經珠澳口岸入境(珠海)人員需持48小時內核酸檢測陰性結果證明。相關通知意味澳人入境珠海後毋須集中隔離 14天，亦沒有再要求必須至少接種 1劑新冠疫苗。通知又指，澳門確診病例密切接觸者解除隔離後7天內、紅碼區及黃碼區人員解封後7天內、高風險崗位人群在崗期間和離崗後14天內，暫不得入境。

梁子超指通關碼僅事後補救 斥無做好外防輸入 豁免政策自相矛盾

【10:20】對於創科局局長薛永恒透露，當局就「過關碼」提出三個方案供內地專家考慮，包括要求主動申報行蹤及有否進出高危處所，或將安心出行資料轉移以作系統對比等。呼吸系統專科醫生梁子超今在港台節目批評港府外防輸入工作：「不斷講點做，但實際上無真正去做。」他指政府豁免檢疫人士五花八門，容許他們在家居檢疫屬「內部政策自相矛盾」，「過關碼」僅屬事後補救措施。

新冠疫苗｜澳門：滅活疫苗適合接種年齡即日起下降至年滿12歲人士

【09:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，根據行政長官批示，新型冠狀病毒滅活疫苗適用人群由年滿18歲下調至年滿12歲，今日生效，相關人士的家長或其他監護人可由即日起開始可為相關人士預約接種。

昨日總覽：新冠肺炎．10.17｜增3輸入個案全帶變種病毒 2人菲律賓同機抵港

新冠肺炎｜新增3宗輸入個案 2名在菲律賓已接種疫苗男子抵港確診

新冠疫苗｜全日僅2600人打第一針 創計劃新低 接種率維持67.7%

通關｜已向內地專家交報告 薛永恒指安心出行或可交行蹤予過關碼

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



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▼來港易自9月15日起實施▼



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▼10月14日 疫情下第二個重陽節▼

