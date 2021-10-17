新冠肺炎．10.17｜增3輸入個案全帶變種病毒　2人菲律賓同機抵港

香港今日（17日）新增3宗確診個案，全為輸入個案並涉及變異病毒株的感染。3患者分別從吉爾吉斯斯坦及菲律賓抵港，當中2名從菲律賓抵港男患者，同是本月13日從菲律賓乘坐國泰航班CX906抵港。

澳門方面，為應對早前出現的一波疫情，將針對紅碼區周邊的重點區域，再開展一次核酸檢測，以排除可能潛伏在社區的新冠病毒感染。重點區域檢測計劃早上 9時啟動，至晚上 12時結束，在早上9時多，已有逾3.1萬人次預約到12個檢測站接受檢測。



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新冠疫苗｜全日僅2600人打第一針 創計劃新低 接種率維持67.7%

【22:03】疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（17日）已是第234日。政府表示，全日僅8,200人接種疫苗，當中2,600人接種第一劑，創打針以來單日新低，比上周二（12日）的2,800人再少約200人。

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新冠肺炎｜新增3宗輸入個案 2名在菲律賓已接種疫苗男子抵港確診

【14:15】衞生防護中心公布正調查3宗新增確診個案，至今本港個案累計12 295宗。新增個案均為輸入個案，並涉及變異病毒株的感染。個案涉及兩男一女，年齡介乎17至63歲，當中兩人由A組指明地區高風險、即菲律賓抵港，一人由B組指明地區中風險、吉爾吉斯斯坦抵港。其中兩人在檢疫期間檢測確診，餘下一人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

通關｜已向內地專家交報告 薛永恒指安心出行或可交行蹤予過關碼

【12:52】與內地通關被港府視為頭等大事，創科局局長薛永恒今(17日)於無綫新聞節目《講清講楚》表示，「過關碼」將會加入接種疫苗紀錄，亦要申報行蹤及有否進出高危處所，當局已提交三大選項供內地專家考慮，當中包括可將安心出行資料轉移以作系統對比。他未有明言會否如內地般設有追蹤功能，僅指技術上可行，但需視乎本港內部情況，包括有關轉變是否適合本港，及是否已達共識。



他又提到，已向食衞局提交方案，有關的回饋報告已呈交內地專家，具體落實細節有待敲定。

現時安心出行的資料只會儲存在市民自己的手機內。（資料圖片／歐嘉樂攝）

【10:00】澳門重點區域核酸檢測計劃早上 9時啟動，至晚上 12時結束，至早上 9時許有 3.1萬多人次預約到 12個一般檢測站接受檢測，個別檢測站未到 9時已有數十人在場等候，有警員在場維持秩序和協助有需要人士。

▼來港易自9月15日起實施▼



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