渣打馬拉松｜參加者賽前須進行病毒測試　起跑後始准除口罩

渣打馬拉松將於下周日（24日）舉行，今屆渣馬有18,500名選手參賽，參加者即日起可上網預約，於本周四至六（21至23日）到維園硬地足球場領取選手包及接受新冠肺炎病毒測試，大會會為選手戴上手帶以作識別，在完成比賽前不准拆除。



▼2019年渣打馬拉松▼



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渣馬大會今日公布賽前防疫安排，選手可於明日（19日）起填寫健康申報表，並於周三（20日）或以前上網預約，到維園硬地足球場領取選手包及接受新冠肺炎病毒測試，屆時向工作人員展示健康申報表確認電郵，並戴上指定手帶，以識別身份，其後不准除下，直至衝線。由於比賽當日不設行李寄存，選手可在維園寄放行李，在終點領取。

起點後50至100米有口罩回收筒

因應防疫規例，大會會安排參賽者分批「流水式」起步，避免太多人同時聚集，大會提醒選手在起點前都必須佩戴口罩，起點後50米至100米設置口罩回收筒，選手在可選擇除下口罩，或將口罩棄置入回收筒，終點有工作人員派發口罩。

大會選手包內提供病毒快速測試包，大會建議選手完成賽事後進行檢測，若有選手確診，大會會向衞生署提供相關資料，包括選手的組別、路線、同場人士紀錄等。

起點檢查跑手衣着 籌委會：避免造成負荷

是次渣打馬拉松是《港區國安法》生效後首場渣馬，過往渣馬都有跑手扮鬼扮馬參賽，被問到在《港區國安法》生效後會否限制打扮？渣打香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林表示，全球馬拉松比賽都有跑手奇裝異服參賽，大會不會限制任何服裝顏色及標語，至於「光時」等涉嫌違法標語，則與大會無關，大會會在起點為跑手適當檢查，避免衣着造成負荷。