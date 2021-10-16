東北季候風殺到　天文台料明轉涼一晚降8度　下周日渣馬最低20度

本港近日秋意漸濃，料天氣將慢慢轉涼。天文台預測，乾燥的東北季候風會在未來兩三天為華南帶來大致晴朗及稍涼的天氣，下周一（18日）市區降至最低攝氏20度，打鼓嶺更料低見17度。受偏東氣流影響，下周中期廣東沿岸雲量增多。

天文台預料，另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區有驟雨，氣溫顯著下降。下周六（23日）「霜降」更得19度；而下周日（24日）為渣打馬拉松賽事，當日料短暫時間有陽光，早上稍涼，跑手要注意天氣變化。



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熱帶氣旋遠離後，本港重見藍天之餘，亦漸轉乾燥。天文台指，乾燥的東北季候風正影響廣東，下午各區相對濕度下降至60%左右。料今日（16日）下午部分時間有陽光；今晚大致多雲，天氣稍涼。吹和緩至清勁偏北風，今晚離岸間中吹強風。展望未來兩三日大致天晴，天氣稍涼。

天文台料明日（17日）部分時間有陽光，早晚稍涼；氣溫介乎22至27度，新界多區亦得19度。根據天文台今日錄到的最高氣溫達30.3度，如明日最低氣溫得22度，即一晚急降溫8度。

周一氣溫料降至20度

下周一氣溫料將進一步下降，預測當日大致天晴，早上稍涼；氣溫介乎20至26度，市民外出或要帶備外套。而兩日相對濕度同樣介乎55%至80%，天氣乾燥。不過天文台預料，周三（20日）起天氣再轉不穩，至周五（22日）連續三日亦多雲有驟雨。

周六（23日）為「霜降」，是秋天最後的一個節氣，指天氣漸冷，大地開始產生霜，越來越接近冬天。天文台預料，周六大致多雲，早晚稍涼。氣溫則預料跌至19至24度，屯門、打鼓嶺及上水等只得18度，有機會為今年入秋最涼，更或成為自2002年以來，最低溫的霜降。

下周日（24日）則料短暫時間重見陽光，早上稍涼；氣溫稍回升至介乎20至26度。下周日亦為渣打馬拉松賽事，跑手或要在較清涼天氣下作戰。

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