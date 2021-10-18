魷魚遊戲︱澳門教青局指劇集青少年及兒童不宜　籲勿模仿暴力行為

韓國網劇《魷魚遊戲》全球大熱，劇中血腥及暴力場面亦成討論焦點，多國政府擔心引起模仿效應。澳門教育及青年發展局今日（18日）發聲明，不開全名指《XX遊戲》含有大量暴力血腥、令人驚慄元素，提醒有關作品屬限制級別，不適合兒童及青少年觀看，又呼籲切勿模仿劇集中的暴力不當行為。



+ 9

澳門教青局：作品屬限制級別 勿模仿劇集中暴力不當行為

澳門教青局聲明指，由於近日網絡平台播映的熱門劇集《XX遊戲》，內容含有大量暴力血腥、令人驚慄元素、被扭曲價值觀，當中涉及駭人暴力情節，甚至在全球掀起模仿潮，該局因而提醒有關作品屬限制級別，不適合兒童及青少年觀看，呼籲切勿模仿劇集中的暴力不當行為。

熱門劇集《XX遊戲》內容含有大量暴力血腥、令人驚慄的元素、被扭曲的價值觀，當中涉及駭人的暴力情節，甚至在全球掀起模仿潮。教青局提醒有關作品屬限制級別，不適合兒童及青少年觀看，呼籲切勿模仿劇集中的暴力不當行為。 澳門教青局

該局又指，如果兒童及青少年看到該劇暴力血腥部分，會對其產生心理上的影響，甚至模仿劇中的暴力行為，扭曲的價值觀也深埋內心，必須予以正視，亦需要家長和學校正確的教育以及輔導。

澳青局指，網絡媒體或電視頻道含有大量不適合兒童及青少年觀看的內容，呼籲家長教導他們分辨節目性質及媒體的對象限制。（Netflix）

籲家長留意子女觀看節目情況 善用密碼鎖功能

當局又指，網絡媒體或電視頻道含有大量不適合兒童及青少年觀看的內容，不利他們心理健康成長，建議學校和家長可教導他們分辨節目性質及媒體的對象限制，避免觀看暴力、色情等元素和題材的節目。

此外，在停課或節假日期間，家長宜多留意子女使用網絡及媒體播放平台觀看和瀏覽節目的情況，關注媒體或節目的適合收看年齡，建議可善用播放渠道或平台的家長密碼鎖功能或兒童安全設定，與子女協商上網的時段和空間，或陪同他們觀看媒體及節目以作出適當的指導。

當局指，如有學生因有關劇集而造成心理不安或情緒狀況，呼籲家長聯繫學校輔導員尋求協助，或致電教青局教育心理輔導及特殊教育中心諮詢。