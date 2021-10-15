模仿《魷魚遊戲》風潮席捲泰國　30青少年深夜持械隨機攻擊行人

近期韓國影集《魷魚遊戲》風靡全球，劇中從穿搭到遊戲都掀起一陣熱潮，不過由於劇中充滿各種暴力場面，也引發各國政府擔心有模仿效應，不料泰國如今真的傳出有一群青少年在夜裏持武器隨機攻擊行人，警方循線逮人後，嫌犯也坦承是看了《魷魚遊戲》後動念模仿。



根據《Kapook》報道，泰國清邁8日凌晨發生一宗暴力事件，有民眾表示在前往親戚家的路上，突然遭到20多輛機車包圍，隨即大約30個身穿帽T的青少年，手持棒球棍上前朝他一陣猛打，就連一旁車子也被撞倒，所幸親戚剛好從家裏出來立刻報警。

清邁警方12日在記者上會表示，目前已經循線逮捕10多名嫌犯，平均年齡落在13至15歲之間，男女皆有，其中為首的2名少年在落網後也坦承是因為看了《魷魚遊戲》太過投入，才會起意模仿劇情，警方目前仍在進行調查，持續追捕其他同夥。

事實上，泰國警方先前就曾擔心出現模仿效應，呼籲民眾切勿模仿劇中的暴力遊戲，並提醒家長要多加注意家中青少年，沒想到才剛過不久竟然就傳出暴力事件，另外在比利時也有類似情況，英國不少學校也紛紛警告家長不要讓小孩接觸相關影集。

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