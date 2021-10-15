魷魚遊戲連湯家驊都讚　0劇透劇評：寓意無可否定︱政壇諸事町

近日韓國網劇《魷魚遊戲》全球大熱，破了該平台觀看紀錄，劇中橋段亦在娛樂圈及網上出現不少二次創作作品，風頭一時無兩。對娛樂及文化素有研究，曾在《香港01》專訪「開金口」唱歌的行政會議成員、資深大律師湯家驊亦有看此劇，今晚（15日）更在facebook寫「0劇透劇評」，嘗試分析為何《魷魚遊戲》造成全球大熱。



他認為，《魷魚遊戲》講一群社會失敗者在戲劇中被描繪為英雄人物，令觀眾自我良好感覺「無可否認地浮現出來了」，相信這也許是《魷魚遊戲》成功之處。



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湯家驊表示，自己過去兩年因為社會事件及新冠疫情，被困在家時間比以往多了很多，除了聽音樂、寫文章、閱讀外，亦跟隨太太愛上韓劇。他形容韓劇有獨特寫實之處，更有很多是感人卻不賺人熱淚，深度恰到好處的劇集，舉例提到《醫院歌集》、《喜歡布拉姆斯嗎》，又指《魷魚遊戲》也不例外。

「魷魚，又名烏賊，是一種遇上危險便噴出墨汁逃走的動物。《魷魚遊戲》是一群走投無路、社會失敗者之故事。人有一種為弱者打氣的自然傾向。也許大多數人都會認為自己是弱者，更有很多人在失敗者身上找到自己的影子。當戲劇把弱者和失敗者描繪為英雄人物時，那種自我良好感覺便無可否認地浮現出來了；這也許是《魷魚遊戲》成功之處。」

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湯家驊稱從失敗爬起來才是真正成功故事 更是「生命意義」

湯家驊又說，一個失敗者自行了結生命不是好故事，但當失敗者連性命也豁了出去，最終死裏逃生，便變成一個勵志故事。他稱，世界上確有強弱之分，但不認為強者就代表成功，弱者就是失敗，指人生不如意事十常八九，失敗是一種挫折，但也是一種考驗，而從失敗中爬起來，才是真正的成功故事。他更引申此寓意，指「個人如是，社會如是，國家也如是」，而塑造一個成功故事才是「我們的生命意義」。

最後，湯家驊指，讀者可以喜歡《魷魚遊戲》，也可以憎惡《魷魚遊戲》，但強調那背後的寓意無可否定。