外賣速遞員認拉下口罩吸煙罰款8千元　涉阻差罪裁定罪名不成立

外賣速遞員脫口罩吸煙時，遭警員查問，他被指拒絕出示身份證被控阻差。速遞員只承認違口罩令，案件早前經審訊後，今(18日)在東區法院裁決，裁判官認為截查被告的警長證供存在疑點，裁定被告阻差罪不成立，但違口罩令則罰款8千元。



被告趙康勝(21歲)，被控於2020年10月1日在銅鑼灣怡和街，沒有佩戴口罩，並阻礙警長余東昇。

案情指當發當日約傍晚6時半，被告與一名女子拉低口罩吸煙，警長經過見到發出警告，警長與另一警員上前要求被告出示身份證及提供住址，並準備發出告票，惟被告不合作且情緒激動，兩警遂把被告帶到封鎖線內，被告繼續大吵大鬧，更一度拿出手機，一名女警長警告被告涉阻差，被告繼續吵鬧，最終被捕。

裁判官裁決時指警長的證供有矛盾，他指被告被帶到安全點後便拿出電話，惟現場片段所見，被告在步行途中已拿出電話；警長稱他曾要求被告收回電話，但他接受辯方盤問時卻認曾用手指掃被告的電話，並想知被告在使用甚麼程式，而非叫被告收回手機；現場片段亦沒有錄到警長要求被告出示身份證的部份。裁判官最終認為證供有疑點，裁定被告阻差罪名不成立。

案件編號：ESCC 634/2021