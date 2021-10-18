商台記者6.12遭警喝「記你老母」　投訴警察課裁定屬實

本港2019年爆發反修例示威，一名商台記者早前投訴警隊，在6月12日採訪期間被警方速龍小隊推撞，在報稱是記者時，對方即呼喝「記你老母」。事隔兩年，商台今日（18日）報道指，投訴警察課完成調查，認為有足夠可靠證據，證明有一名警員不禮貌說「記你老母」，會作出適當跟進。



就商台記者另投訴前年7月在沙田被警員噴胡椒噴劑、用盾阻擋採訪、喝罵「搞亂社會」等，投訴警察課就不同指控分別列為「並無過錯」、「無法證實」和「無法追查」。



2019年6月12日，商台記者採訪時，有警員呼罵「記你老母」。 （商業電台片段截圖）

投訴遭警員以警棍毆打列無法追查

據商台報道指，一名商台記者在前年6月12日於金鐘採訪期間，被速龍小隊小隊警員推撞，有警員呼喝「記你老母」。投訴警察課經調查後，指有足夠可靠證據，證明一名警務人員當時不禮貌地向該記者說「記你老母」，將會作出適當跟進行動。

至於就投訴遭警員以警棍毆打，警方指由於影片未能詳細紀錄事件或顯示相關警務人員身份，審視警方紀錄後亦未能確定被投訴人的身份，有關指控被列為無法追查，投訴人質疑警方未能確認涉事警員身份，令人產生疑問。

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商台又指，前年7月沙田衝突期間，有警員向商台記者面部施放胡椒噴劑，及以盾牌遮檔拍攝和推撞記者，亦有警員喝罵記者「搞亂社會」，和阻撓通過電梯到新城市廣場和沙田站採訪。投訴警察課裁定濫用職權、行為不當、粗魯無禮和疏忽職守的指控均列為「並無過錯」。投訴警察課解釋，當晚有暴力示威者聚集，環境混亂，有必要施放胡椒噴劑，亦已勸喻記者離開；而沒有禮貌和行為不當指控，則列為「無法證實」和「無法追查」。