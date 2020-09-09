吳文遠投訴警車內遭毆打　調查近三年　消息︰裁定為「無法證實」

社民連吳文遠三年前向警方投訴，指於2017年的七一示威時，被鎖上手扣帶到警車內，期間遭警員毆打。《香港01》攝影記者當時拍攝到，警車內有人用手扯住吳文遠的頭髮，疑撼向窗邊。消息指，有關投訴事隔近三年，最終以「無法證實」作結。 翻查資料，自2003年至2018/19年度，監察會通過涉毆打指控共有7,084宗，當中僅4宗獲證明屬實，佔整體宗數約0.06%。事主吳文遠已於今年7月初入稟區域法院向警方索償。

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較調查朱經緯案更耗時

據了解，投訴警察課在事發翌年4月曾向事主吳文遠發信確認案件調查中。惟直至去年中，監警會始收到警方的調查報告。翻查資料，同是指控「毆打」的「朱經緯案」事發後約半年，警方便將調查分類提交監警會審議。

最新消息指，吳文遠的投訴早前已有調查結果，最終被分類為「無法證實」。消息指，事主未有就投訴結果提出異議，即有關投訴已結束調查。

吳文遠於今年7月2日入稟區域法院向兩名警員等索償，但未有透露金額。

16年來僅0.06%毆打投訴成立

翻查監警會由2003年至2018/19年的工作報告，過去16年間監警會通過的指控當中，涉毆打類別共有7,084宗，然而大部分都是以「無法追查」及「投訴撤回」作結，當中僅有4宗，即佔約0.056%，投訴成立，包括2015/16年度的朱經緯案，及2017/18年度，投訴人在警署升降機內遭一名警員毆打，獲證明屬實。

前委員︰毆打投訴舉證難 今次查得「太耐」

監警會前委員鄭承隆表示，毆打投訴舉證難在於必須要證明到事發經過，如投訴人交代不清楚，不清楚警員編號、未有獨立證據等。他以經驗分析，即使有相片但沒有影片，要證明過程存在爭拗空間，如現場多名警員口供一致，會指是對方掙扎而衍生相關畫面等，雙方各執一詞下，就連「無法完全證明屬實」都無法達至。

鄭承隆強調，最重要有影片記錄到事發經過，以朱經緯案為例，該案因有影片佐證，可以清楚顯示到事發經過，從中反映到警員的意圖，如朱經緯揮棍打途人後就掉頭走，充分顯示有關行為並非驅散行動所需。另外，就投訴調查近三年始有結果，他指除非投訴牽涉到刑事案件就會影響進度，否則要查逾一年是「太耐」。

監警會前委員鄭承隆。（資料圖片 / 鄭劍峰攝）

人權組織倡仿傚英國警車內裝CCTV

人權組織「民權觀察」成員沈偉男認為，調查拖了三年才有結論，質疑事件並不複雜，時間太長或會影響事主後續的法律行動。沈偉男亦指，事件顯示即使有相片，事主亦難申訴。他說，一直都建議警車內應安裝閉路電視，以監察警員在密閉空間內有無暴力行為，英國亦已經實施。