益力多捐二百萬予理大成立實驗室　研究應用益生菌及益生元治病

理工大學未來食品研究院獲香港益力多乳品有限公司捐贈港幣二百萬元，成立研究實驗室，進行針對益生菌及益生元的研究，期望研究成果可應用於腸道健康、腦部健康、改善皮膚濕疹及更年期婦女健康四大範疇，以及提高公眾對益生菌及益生元的認知。



香港益力多乳品有限公司向理大捐贈港幣二百萬元，成立「香港理工大學-香港益力多腸道益生菌益生元與人類健康聯合研究實驗室」。(馬煒傑攝)

理工大學於本年五月成立香港首個由大學營運的「未來食品研究院」，致力促進食品科學與人類健康具影響力的前沿研究。香港益力多乳品有限公司向研究院捐贈港幣二百萬元，成立「香港理工大學-香港益力多腸道益生菌益生元與人類健康聯合研究實驗室」，以進行益生菌及益生元的研究。

食品研究院利用理工大學獨有的人類腸道體外模擬系統，透過不同投入益生菌及益生元，可取得腸道系統不同位置的樣本及數據進行分析。(馬煒傑攝)

實驗室將推動食品科學和人類健康領域的跨學科研究，包括開發益生菌和益生元用於預防及治療腸道、腦部疾病、濕疹和婦女健康的科研工作，並提高公眾對益生菌及益生元的認識。

食品研究院利用理工大學獨有的人類腸道體外模擬系統，透過投入不同的益生菌及益生元，可取得腸道系統不同位置的樣本及數據進行分析，以提供臨床前的科學數據，將應用於研究益生菌及益生元對防治現時未有治療方法的炎症性腸炎。

黃家興提到，實驗室除了對行研究外，亦會着力於推廣公眾對益生菌及益生元的認知。(馬煒傑攝)

戴自城亦表示，希望可透過研究室，促進本地與國際機構的交流。(馬煒傑攝)

理大應用生物及化學科技學系副教授兼未來食品研究院院長黃家興提到，實驗室除了對行研究外，亦會推廣公眾對益生菌及益生元的認識，包括舉辦公開研討會，及建立網絡媒體以擴大教育範圍及推廣至更多受益大眾。

香港益力多腸道益生菌益生元與人類健康聯合研究實驗室主任戴自城表示，希望可透過研究室，促進本地與國際機構的交流，開發用於預防和治療疾病的新型益生菌和益生元配方。