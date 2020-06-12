【新冠肺炎】中大發現患者缺益菌致病　10大益生菌食物助增免疫力

中大醫學院有研究發現，新冠肺炎患者的腸道內缺乏一系列益生菌，並成功研發補充劑健康食品，預計約3個月內能推出市場，改善腸道微生態失衡狀況。日常食品中，至少有10類食物含益生菌促進腸道健康，增強免疫力，抗病毒入侵。

新冠肺炎病人患有嚴重的腸道微生態失衡，食用豐富的益生菌食物有望改善。（Anshu A / Unsplash）

中大醫學院團隊於今年2月至3月，採集15名由20-70多歲，病情輕微至危殆的新冠肺炎患者的糞便樣本，並與健康人士的糞便樣本作比對。發現新冠肺炎病人患有嚴重的腸道微生態失衡，導致病菌數量增加，換言之，抑制病毒入侵的益菌數量便減少。

中大醫學院有研究發現，新冠肺炎患者的腸道內缺乏一系列益生菌，並成功研發補充劑健康食品，預計約3個月內能推出市場。（梁鵬威攝）

團隊同時調查了150名新冠肺炎患者與1,500名健康人士的腸道微生態，比對大數據後，發現有23種腸道細菌與新冠肺炎的嚴重程度有關，成功研發益生菌組合配方，針對並改善腸道微生態失衡狀況，預計約3個月內能製成益生菌補充劑，加入日常膳食來增強免疫力。

按圖了解將推出的益生菌補充劑4大重點︰

當益生菌補充劑尚未應市，其實在我們日常飲食中，有至少10類食物含益生菌（Probiotic）。益生菌的重要性在於能夠與惡菌競爭吸附腸道的位置，當益生菌含量增加，惡菌生長便受到抑制，從而有助維持腸道內菌相，保持腸道健康。

按圖了解10類含豐富益生菌的食物︰

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按哈佛健康雜誌資料，並非所有發酵食物都含有益生菌，啤酒、葡萄酒及罐頭之類，需要經過去除益生菌的步驟，但大多數發酵食品也是益生菌食品。另據《英國營養學雜誌》，發現某些益生菌菌株，例如乳桿菌和雙歧桿菌可減少成人和兒童呼吸道感染的持續時間。簡單而言，在感冒和流感季節期間，多吃含益生菌的食物可能會減輕普通感冒的影響。

益生菌食物的最好吸收時間，坊間眾說紛紜，暫未見有一致性定論。（insung yoon/Unsplash）

至於食用富益生菌的食物，有沒有最好的吸收時間？坊間眾說紛紜，有說法是飯前30分鐘吃、飯後吃、餐及餐之間空腹吃或臨睡前吃皆有，暫未見有標準及一致性的定論。

參考資料︰Healthline/英國營養學雜誌/Harvard Health Publishing/