乙型鏈球菌│楊屋道街市魚檔魚塊帶菌　街坊冇有怕：戴手套切魚

本港兩個月期間錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，衞生防護中心調查發現部分病人曾接觸鯇魚等淡水魚，有患者曾到的荃灣楊屋道街市，環境樣本亦驗出病菌。不過，多位區內街坊今日（19日）從記者口中才得悉事件，有人稱會轉到區內福來村香車街街市買魚，有剛買淡水魚街坊則指不太擔心受感染，會帶手套切魚。有魚檔檔主稱，昨日（18日）見到例行街市清洗，但未接獲通知有關消息，生意暫未受影響，



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魚檔稱生意無受影響 顧客揀魚會提供手套

荃灣楊屋道街市多個魚檔今日如常營業，下午各檔人頭湧湧。有魚檔檔主指，昨晚政府人員例行到街市清潔，未收到相關通知，亦未聞有檔主受感染。

賣淡水魚的檔主張女士指，淡水魚從內地入口，處理生魚時均十分小心，例如會帶手套切魚，若顧客要徒手選魚，會提供手套，過往未聞出現相關感染，又認為是事主免疫力低所致。她指，暫時生意未受影響，亦不會減少入貨。

賣淡水魚的檔主張女士指，不太擔心職員會受感染，切魚時已戴上手套。（胡家欣攝）

有街坊聞訊後稱或暫轉到區內其它街市買魚

荃灣街坊余女士表示，剛從街市買淡水魚，但不太擔心受到感染，會帶手套處理生魚，又會確保煮熟才食用，蒸約十分鐘便可以。

街坊顏女士則指，甚少食淡水魚，多買海水魚，所以不太擔心，「會煮熟先食」。另一位馮婆婆表示，今日在街市買急凍魚，未有受影響，但從記者知悉事件後稱，會暫轉到區內福來村香車街街市買魚。

本港上月和今月初錄得79名住院病人感染侵入性乙型鏈球菌，遠超於過去3年錄得每月介乎9至26宗個案，患者年齡介乎1個月大至96歲，主要出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或膿腫或蜂窩組織炎等。

楊屋道街市魚檔魚塊、器皿和砧板樣本帶病菌

衞生防護中心指，早前曾到涉事的荃灣楊屋道街市的魚檔和位於元朗雞地的「雞地佳得香港實業有限公司」抽取環境樣本，包括魚塊、裝着魚塊的水、器皿和砧板，當中除砧板外，全部均對病毒呈陽性。調查顯示，部分人病發前曾接觸淡水魚，包括鯇魚，當中部分人報稱處理生魚時，手部帶有傷口。