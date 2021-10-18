本港爆乙型鏈球菌疫情　兩個月79人染疫　兩街市樣本檢測呈陽性

衞生防護中心今日（18日）表示，接獲醫管局通報，截至上周日（10日）共有79人感染侵入性乙型鏈球菌，年紀最輕僅一個月大，較過去3年平均9至26宗的確診數字，大幅增加2至7倍不等。患者主要出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或膿腫／蜂窩組織炎等。

衞生防護中心調查後發現，部分人病發前曾接觸鯇魚等淡水魚，亦有人處理生魚時，手上帶有傷口。當局早前到患者曾到的荃灣楊屋道街市，以及元朗的「雞地佳得」，在街市內採集的環境樣本，和魚樣本的基因排序吻合。



患者年1個月大至96歲 有人染腦膜炎

衞生防護中心晚上表示，接獲醫院管理局通報，上月和今月初，分別有58名和21名住院病人經檢測後證實感染侵入性乙型鏈球菌，遠超於過去3年錄得每月介乎9至26宗個案。該79宗個案涉及42男、37女，年齡介乎1個月大至96歲。他們主要出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或膿腫／蜂窩組織炎等。

荃灣楊屋道街市魚檔魚塊、器皿和砧板均帶病毒

中心續指，早前曾到涉事的荃灣楊屋道街市的魚檔和位於元朗雞地的「雞地佳得香港實業有限公司」抽取環境樣本，包括魚塊、裝着魚塊的水、器皿和砧板，當中除砧板外，全部均對病毒呈陽性。調查亦顯示，部分人病發前曾接觸淡水魚，包括鯇魚，當中部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口。

衞生防護中心在荃灣楊屋道街市魚檔抽取的樣本，均對乙型鏈球菌呈陽性。（資料圖片）

手有傷口處理或吃未煮熟淡水魚染病

化驗分析則顯示，最少32宗個案屬於血清三型基因序列型283（ST283），與部分個案曾到訪的街市內採集的環境樣本和魚樣本的基因排序吻合。中心認為，病人感染或與處理未經烹煮的淡水魚時，手部帶有傷口，或食用未煮熟的淡水魚有關。中心強調海外文獻指出，ST283的侵入性乙型鏈球菌感染，與食用未經烹煮的淡水魚有關，東南亞國家亦曾報告在淡水魚發現ST283的乙型鏈球菌。

衞生防護中心將向醫生發信，以提高對乙型鏈球菌感染個案的警覺，而食環署和漁護署接獲通報後，已分別將涉事街市徹底清潔及消毒，以及到淡水魚批發市場採集更多魚樣本，協助確定本地的情況。