無綫遭網絡欺凌報警　大律師：須證違刑事法　生意受損涉不同因素

電視廣播有限公司（TVB）今日（19日）到灣仔警察總部報案，指發現近期再有網民在網上煽動他人對無綫作出抵制，對客戶及藝員作出網絡欺凌，包括滋擾、威脅及恐嚇，損害香港營商環境，希望執法部門作出相應行動。



有大律師指出，網絡抵制言論是否犯法，要視乎所帶來的後果，如果有網民恐嚇廣告商一旦落廣告，就危害人生安全，有機會觸犯串謀或煽惑傷人、刑事恐嚇等；但例如「寫食評」，如果在事實基礎上呼籲市民不要光顧，言論並無違法，即使最終生意受影響，都可能與營商環境有關。另有大律師指出，市民有權就政治立場表達意見，如果言論只涉及不同政見，未必與法律有抵觸，要證明因言論招至生意受損，舉證上會有難度，「其實有可能競爭對手更吸引」。



大律師陸偉雄表示，現時未有法律針對網絡欺凌行為，因此需要視乎相關網絡言論所帶來的後果，是否涉及串謀或煽惑犯罪，他舉例指，「如果留言話『邊個落廣告就打佢一身，扑佢架車』，可能涉違煽惑傷人或煽惑刑事毀壞，如果言論帶有恐嚇，可能涉及刑事恐嚇」，因此提出相關言論人士，就算沒有下手，僅呼籲人去做，都有機會犯法。

不過，陸以「寫食評」為例，如食客不滿意餐廳，呼籲網民不要光顧，不算是網絡欺凌，即使最終餐廳生意受影響，但事實上做生意總面對不同外來因素，包括經濟狀況、社會環境等，難以舉證是否與帖文有關。

大律師陸偉雄表示，要視乎相關網絡言論所帶來的後果，是否涉及串謀或煽惑犯罪。（資料圖片／羅君豪攝）

純政見立法言論不違法

有不願具名的大律師指出，網民呼籲抵制勿向某一間公司落廣告，背後可能與政治立場有關，行為未必與法律有所抵觸，「黃藍陣營都成日話要互相抵制，過往亦有不同陣營人士話要抵制某報章，只係政治上不認同而表達態度。」他續指，如果有證據顯示網絡言論涉及誹謗，可循民事索償追討損失，但單從生意受影響，廣告客戶不落廣告，其實有可能與競爭對手更吸引有關。

電視廣播有限公司（TVB）今日（19日）到灣仔警察總部報案，指發現近期再有網民在網上煽動他人對無綫作出抵制。。（資料圖片）

電視廣播有限公司（TVB）今（19日）早約10時半在立法會議員謝偉俊部同下，前往灣仔警察總部報案，TVB高級知識產權執法顧問關煜群表示，近期發現再有網民在網上煽動他人對無綫作出抵制，對該台客戶及藝員作出無差別網絡欺凌，包括滋擾、威脅及恐嚇，造成精神傷害及經濟損失，亦對香港營商境造成破壞，構成香港不穩定，為保障客戶及藝員不再攻擊，今日向警方報案，希望執法部門作出相應的行動，令香港營商環境得以保持，從而令香港達到穩定狀態。

據了解，胡鴻鈞下月在九展開演唱會，主辦單位近日於TVB落廣告，有網民呼籲抵制演唱會及留下恐嚇性說話。關煜群稱：「基本上呢啲行為係每日都發生，如果你話幾多單，基本上我覺得係數以千或數以萬計。」他估計數以百計的客戶及藝員受到影響。