第三針疫苗︱崔俊明建議高危人士分批打　料復必泰亦要補打

世界衛生組織（WHO）專家建議，免疫系統較弱及已完成兩劑疫苗接種人士可接種第三針，本港的政府專家委員會將開會討論。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（20日）在港台節目《千禧年代》指，接種復必泰的人士亦有機會要打第三針，但未有迫切性。

崔俊明相信現時疫苗數量足夠打第三針，但由於場地及醫護人手未必可應付，「唔可以一窩鋒打」，建議分批讓長者及免疫系統較弱的人士先打。他指，外國有研究指可同時接種新冠疫苗及流感疫苗，認為可考慮同日接種。



世界衛生組織專家日前建議，完成接種中國科興或國藥疫苗的60歲或以上人士，應注射第三劑疫苗。 （資料圖片／羅國輝攝）

崔俊明指，科興疫苗有效性約5成，於接種第二針疫苗後6個月，抗體水平會下跌，對建議科興要接種第三針並不驚訝。不過，他指雖保護性會降低，不過由於身體有記憶，仍有效預防重症。他認為60歲以上人士或免疫系統較弱人士，最需要接種第三針。 他指，頭兩針打復必泰的人士亦有機會需要打第三針，不過未有迫切性。

他指，現時香港採購疫苗數量足夠打第三針，由於場地及醫護人員未必可應付，「唔可以一窩鋒打」，建議分批讓長者及免疫系統較弱的人士先打。他指，外國有研究指「溝針」復必泰加阿斯利康的效果好，但相信政府會建議頭兩針接種科興的人，第三針繼續打科興，不過相信若市民希望在第三針轉打復必泰亦未嘗不可。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，科興疫苗有效性約5成，於接種第二針疫苗後6個月，抗體水平會下跌，對建議科興接種第三針並不驚訝。（資料圖片）

流感疫苗與新冠疫苗可同日打

他認為政府不能夠強制接種第三針，應向市民提供更多資訊，以鼓勵他們打第三針。政府建議接種新冠疫苗後相隔兩周才接種流感疫苗，他稱，外國有研究指流感疫苗與新冠疫苗可同日打，認為只要於不同手接種便可，於接種安排上會更方便。

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