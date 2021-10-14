第三針疫苗︱再打科興後抗體升至6倍　專家指三針同款較好

政府專家下周將會開會商討港人是否需要接種第三劑新冠疫苗的問題，早前有行會成員參與養和醫院第三針研究，當中部份人「溝針」，第三針打復必泰疫苗，部份人則繼續打科興疫苗。「溝針」的人士如葉劉淑儀、林正財都稱自己的抗體水平超過2萬；另有參考者選擇續打科興，抗體水平升約6倍至達2,000，中和抗體亦回復正數。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時仍未知抗體水平達到多少才算「合格」，抗體水平未必愈多愈好，因為可能副作用會更高，建議早前兩針都接種科興疫苗的市民繼續選擇科興疫苗。



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中和抗體由陰性轉為陽性

有參與養和醫院第三針研究的行會成員透露，其打第三針之前，抗體水平僅餘不足300，打第三針後升約6倍，至超過2000，中和抗體結果則由陰性轉為陽性。

梁子超認為，現時仍未知抗體水平達到多少才算「合格」，抗體水平也未必愈多愈好，因為有可能副作用亦會更高；相反若兩針都接種科興疫苗的市民繼續打科興作為加強劑，其出現輕微或罕見副作用的可能性都會較低。

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梁又指，復必泰疫苗主要針對「S蛋白」這個位置，但S蛋白易出現變異；而科興疫苗則「有多重抗原」，或可覆蓋到不同變種病毒，雖然復必泰疫苗製造的抗體較多，但未能確定是否代表保護性一定較好。

梁子超建議早前兩針都接種科興疫苗的市民繼續選擇科興疫苗。（資料圖片）

智利研究 打第三針科興後預防感染率大增至80%

梁子超又引述智利的研究指，在預防感染方面，兩劑科興的有效率是56%，加強劑打科興後會增至80%，即增 24個百分點，打復必泰則增至90%。不過在預防入院方面，兩劑科興的有效率是84%，加強劑打科興後會增至88%，打復必泰則增至87%。他指，反映在預防入院方面，第三針打兩款疫苗都差不多。

他補充，若市民繼續接種科興疫苗，可以返回自己之前光顧的私家醫生繼續打針，「唔使轉地方」，對於市民自身，以及政府處理對於不同款式疫苗的需求都會更為簡單，建議早前兩針都接種科興疫苗的市民繼續選擇科興疫苗。

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感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為，兩款疫苗都屬安全，政府應該給予自由選擇權予市民，（資料圖片／黃舒慧攝）

倡讓市民第三針自選打哪一種疫苗

感染及傳染病科專科醫生林緯遜就認為，兩款疫苗都屬安全，政府應該給予自由選擇權予市民，早前打科興的人可以轉打復必泰，反之亦然，「可能有人之前打復必泰，免疫反應太強，會攰同痛，咁都可以畀佢哋轉打科興。」