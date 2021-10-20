肥牛明起加價8%　業界斥五豐行壟斷︰點解內地街市可以賣到咁平？

秋意漸濃適合打邊爐，但市民就要捱貴牛。五豐行肥牛明日（21日）加價8%，有業內人士狠批五豐行壟斷市場，「點解內地街市可以賣到咁平嘅牛，點解我哋香港要捱貴牛呢？係咪因為五豐行將自己所賺嘅利潤，（轉嫁）喺市民身上？」

她形容因應來貨價上升，業界難以避免加價，但加幅不敢過高，要求政府開放競爭，停止五豐行獨大，穩定牛肉價格。



五豐行有限公司公布，10月21日起提高活牛批發價。 (資料圖片)

業興肉食公司負責人許小姐表示，香港鮮牛肉來自內地，「大家都係用國內嘅牛，點解內地街市可以賣到咁平嘅牛，點解我哋香港要捱貴牛呢？係咪因為五豐行將自己所賺嘅利潤，（轉嫁）喺市民身上？」她要求政府監管五豐行，不應該容許其獨大，「廣南行都有供應（牛肉）比香港，但都要靠五豐行銷售......返牛多與少，得佢知、佢話事，唔開放市場只能靠佢把口講無牛、牛貴，比多啲人知道，相信唔會咁貴。」

許小姐說，五豐行過去10年只減價一至兩次，「你加就150至430蚊一擔咁加，減就減50蚊一擔，以前買一隻牛1萬至2萬蚊，𠵱家就要3萬幾，再大啲要4萬。」許小姐稱，肉商無可避免要加價，但經濟環境不理想，擔心影響消費意欲，加幅亦不敢過高，估計早前已有市民轉食冰鮮及急凍牛肉。

五豐行今年內兩度調高活牛批發價

五豐行昨日（19日）公布，因應活牛行情上漲，加上養殖成本日增，為保障供港活牛品質及供應，明日起提高活牛批發價。肥牛批發價由每擔5,280港元，加價逾8%至5,710港元；良牛則加價約3%，至每擔4,970 港元，是繼今年一月加價後，今年內第二次調高活牛批發價。

據漁農自然護理署的「鮮活食品批發及消耗」批發數字，本港過去3年本地市民每日消耗的活牛不足50隻。（資料圖片）