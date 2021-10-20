餐廳違處所規定被罰款　包括沒用安心出行　9月升近一倍至337宗

近月本港的疫情漸告穩定，不少市民外出進餐，食物及衞生局回覆立法會議員陳沛然提問時提到，執法人員向餐飲業務處所被控的定額罰款通知書的數目於上個月大幅上升的337宗，較8月份上升近一倍，而7月份只有2宗。



違犯「口罩令」的檢控數字每個月相若的約400宗，9月份有390宗違反數字，以及有1人因為違犯規定以被檢控。



食物及衞生局回覆立法會議員陳沛然提問時提到，執法人員向餐飲業務處所被控的定額罰款通知書的數目於上個月大幅上升的337宗。（資料圖片）

疫情持續超過一年，去年四月港府要求餐廳處所或表列處所遵守《預防及控制疾病 (規定及指示)(業務及處所)規例》，即第599F章，近月本港的疫情漸告穩定，不少市民外出進餐，食物及衞生局回覆立法會議員陳沛然提問時提到，執法人員向餐飲業務處所被控的定額罰款通知書的數目於上個月大幅上升，有337宗，為今年5月推出至今最多，7月及8月期間數字為2宗及189宗，另外，檢控數字則為136宗，為去年4月以來的第4高數字。

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另外，9月份表列處所的定額罰款通知書有73宗，8月份則有111宗，而9月份的檢控數字為48宗。相信跟近日不少餐廳已轉為C類及D類餐廳，由於食客於晚上10時必須使用安心出行，執法人員抽查時部份人沒有掃用「安心出行」引致。

另外，《預防及控制疾 病(禁止羣組聚集)規例》，即第599G章「限聚令」的定額罰款通知書的數目，至去年8月至今年9月平均有逾1000宗，上月的數字為1076宗，及有30宗檢控。違犯「口罩令」的檢控數字每個月相若的約400宗，9月份有390宗違反數字，以及有1人因為違犯規定以被檢控。