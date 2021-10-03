翻版「安心出行」流行多時　資科辦曾發警告：製造及使用或犯法

警方昨日（2日）巡查尖沙咀食肆及酒吧，一間懷疑無牌賣酒餐廳，一名女客涉使用虛假「安心出行」被捕。其實自去年11月「安心出行」登場後，曾有人鼓吹罷用，「翻版安心出行」亦一直存在。政府資科辦早於2月曾表明，會將所有懷疑偽冒網站及流動應用程式交警方跟進，並提醒市民，登入或使用來歷不明網站或應用程式會構成網絡安全及私隱外洩風險。



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根據防疫條例，目前進入特定埸所，須使用「安心出行」程式，昨晚一名22歲女子懷疑使用虛假「安心出行」應用程式，涉嫌「使用虛假文書」被捕。翻查資料，資科辦2月時曾發稿表示，偽冒「安心出行」流動應用程式的情況越趨嚴重。由於製造或使用有關偽冒程式有可能觸犯相關法例，已將所有懷疑偽冒網站及流動應用程式交由警方跟進。

一名女客涉使用虛假安心出行被捕。（警方圖片）

有科技人士指，目前最「流行」的「翻版安心出行」基本上只是一個簡單網頁，有可能觸犯法例，不建議市民使用，而執法機構要追查開發者或封鎖該網頁，技術上不難。

資科辦亦提醒市民，登入或使用來歷不明的網站或應用程式，會構成網絡安全及私隱外洩風險，市民應做好資訊保安及切勿以身試法，又強調「安心出行」流動應用程式無須用戶登記，沒有追蹤功能，亦不會備存用戶資料到任何政府或其他系統，出行紀錄只存放用戶手機，出行紀錄的比對和提示功能亦只會在手機程式內進行，個人行蹤不會外洩，絕不構成私隱風險。