香港美食嘉年華10月30日開鑼　已打針市民每日4時半後免費入場

香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的「第8屆香港美食嘉年華」，共設近270個攤位，將於下周六（30日）開鑼，一連九日在香港葵涌運動場舉行。入場門票價格方面，每張港幣4元，已接種至少一劑疫苗的人士，則可於每天下午4時半後免費入場。不過，基於防疫原因，在展會範圍內不可飲食及提供試飲、試食。



「第8屆香港美食嘉年華」，共設近270個攤位，將於下周六（30日）開鑼。（梁鵬威攝）

嘉年華共設近270個攤位，分布於「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」，以及新增的「香港原味道市集」4大主題展區，包括食品飲料、參茸海味、廚具等各種產品。大會、展商亦會推出一系列購物優惠，部份產品以低至1折價格發售，如3元魚蛋醬、2元燒肉針、5元陶瓷刨等。

「第8屆香港美食嘉年華」，共設近270個攤位，將於下周六（30日）開鑼。（梁鵬威攝）

廠商會又強調，為確保參展商、入場人士安全，將採取嚴謹防疫措施，在展會範圍內不可飲食及提供試飲試食。值得留意的是，為減低傳播風險，現場不設售票處賣實體票，改於入口設八達通付費入場，市民亦可在指定網上售票平台購買。

嘉年華的開放時間為每天早上10時30分至晚上7時30分，入場門券每張港幣4元，身高1米或以下兒童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場。廠商會表示，今屆嘉年華獲政府寬減展會場地租金，故大會相應下調各項收費，包括向所有參展商提供25%租金減免、門票價格由以往5元下調至4元。

廠商會會長史立德表示，活動目標有15萬人次參加，並達到1億元銷售額。（梁鵬威攝）

廠商會會長史立德表示，活動停辦兩年，期望今年在消費券帶動下，場內大部分攤位設電子支付。他指，活動目標有15萬人次參加，並達到1億元銷售額。雖然受疫情受限，場內不設試食，但他相信對銷情不會有太大影響。

雖然不設試食，但有參展商認為不礙銷情。（梁鵬威攝）

參展商之一、一豚食品有限公司市場部經理莊小姐稱，以往公司參展，皆是即場烹煮熟食出售，惟受疫情受限只好「轉型」，轉賣急凍食品，以價錢大眾化吸客，發現在數月前的美食博覽中十分暢銷，賣了至少3、400隻豬手，期望今次的生意額可再增加一、兩成。