美食博覽｜周一結束　商戶指消費券帶動生意　月餅商盼銷售高兩成

「美食博覽2021」將於明日（16日）閉幕。今年展覽銷情受消費券帶動，有市民因此連續兩天前來掃貨，也有參展商指用八達通付款人數佔超過五成。



中秋節尚有一個多月才到，但月餅已成為本屆美食博覽其中一大贏家。部分限量月餅福袋已告售罄，也有月餅銷售員工指有部分暢銷月餅需要從總公司加碼補貨。



▼8.15 美食博覽人山人海▼

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今日灣仔會展的「美食博覽2021」現場人頭湧湧，不少入場人士都手拉車仔，手提「大包小包」。會場內的月餅參展商亦各出奇招，推出「買一送一」、「限量福袋」等不同優惠，氣氛相當熱烈。因疫情緣故，今年美食博覽不允許試食，同時亦不設熟食攤位，有市民坦言感到失望。

香格里拉酒店首設月餅攤位望推廣品牌

專賣榴槤月餅的「醉榴香」市場推廣經理葉先生指，今年月餅銷情與往年美食博覽基本持平，期望銷售額能比去年提高一至兩成，「競爭就一定會有。」葉先生稱又指「所以我哋要求變，要（月餅）種類多，不斷出新品，令客人有新鮮感。」葉先生表示，他們每天都有推出不同優惠吸引顧客，有員工亦指當中以「榴槤D24」月餅最受歡迎，售罄後要從總公司補貨。消費券熱潮下，葉先生亦指超過五成顧客會更傾向以八達通等電子支付方式付款。

香格里拉酒店今年亦首次設月餅攤位，攤位負責人陳先生表示，銷量與預期相差不大，望能藉今屆美食節推廣品牌，雖然今年美食博覽不允許試食，但他認為「係人都知月餅係咩味」，相信對銷量影響不大。惟他指現時距中秋節尚有一段時間，很多市民不會提早購買月餅，生意來源大多為公司統一採購。陳先生又認為，消費券有效帶動顧客消費意欲，指：「好多都有用Ａlipay（支付寶），同碌卡比有一半半。」

市民連續兩日入場：唔係消費券唔會買咁多

市民何女士表示，她已連續第二日來到美食展「掃貨」，指：「如果唔係消費券唔會買咁多。」她稱，今天共花費約1,000元買公仔麵、杯麵等日常食品，她指優惠力度不大，但亦比平日便宜。

洪先生同樣花費約1,000元購買罐頭、奇華餅店福袋等食品。他指全場優惠不多，在他購買的各種食品中，以奇華福袋為「最抵」。洪先生認為，今年美食博覽不設試食，亦在一定程度上減低他的消費意欲，「都係買自己食開嘅，未食過就唔會買，買都買好少。」

馬先生同樣對不設試食及熟食攤位大感失望，「氣氛都好嘅，同之前差唔多，但冇咗試食都係差啲。」他指以往有熟食攤位時，「煮熟咗嘅野會好平咁賣畀我哋」，而現在即使有消費券帶動，他仍興致索然，稱：「消費券唔關事啦，都係買返自己想食嘅嘢，有試食就可能會試新嘢。」