美食博覽今閉幕逼爆　展商劈價促銷　市民揀最後一日執平貨

一連五日的美食博覽今日（16日）閉幕，展商趁機推出各種促銷活動，以極優價格吸引市民購物，場內人流逼爆。現場有市民特地趁最後一天來掃貨，並表示「買得多平得多」，有商戶亦稱不惜工本為求清貨。



▼8.16 美食博覽最後一日▼



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美食博覽今日閉幕，人流未見減退，大批市民中午排隊魚貫而入，場內水泄不通，絕大部份市民拖着「戰車」購物，猶如「碰碰車現場」，展場出口處亦有市民提起「大包小包」手拉車離開，滿載而歸。

記者分別在首天及最後一天到訪美食博覽，發現首天入場時暢通無阻，場內人流不多行得舒適，今天閉幕前大批市民湧入，更需排隊入隊，場面十分熱鬧。

急凍食品60元1件變100元3件

一方食品亞洲有限公司員工指「志在清貨，不惜工本」，並表示因為公司售賣急凍食品，不方便將貨物運返公司，故此「平賣清貨」，公司主打氣炸鍋食品，原價要60元一件的急凍食品現售100元3件、200元有7件，吸引大批市民搶購。

部份展商從早上便開始推出促銷活動降價，務求清貨。華泰海產貿易有限公司（1E-E02）推出100元6罐鮑魚及100元3罐即食螺片，員工稱最後一天要盡快散貨；另有一水果檔高盛有限公司（1E-D02）推150元兩盒水蜜桃及100元5盒加拿大藍莓。

另外，「龍鹽雞」（1B-D33）攞檔主打急凍雞，現售85元兩隻雞，130元更有一盒叉燒及兩隻雞；亦有檔販劈價近一半售賣紅酒。

市民買3000元海味雜貨稱「買得多平得多」

大量市民在出口處整理商品及等待親友，當中林先生說：「特登趁今日最後一日過嚟掃貨，因為通常有得平。」他花了約3,000元購買海味雜貨和水果，稱沒有留意現場貨物是否比早年便宜，但認為「買得多就平得多」。