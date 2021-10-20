市民改日期打針被刪接種紀錄　涉預約系統出錯　港府證曾出現異常

新冠疫苗需要注射兩劑，有市民今早（20日）打算更改接種第二針日期時，發現預約系統出錯，更改預約日期時，其第一針紀錄亦被刪去，視他從未接種過疫苗，需要重新預約兩針。

事主向《香港01》表示，有關事件不能接受，「感覺好流，政府系統都可以出問題，擔心會影響第一針紀錄。」政府資訊科技總監辦公室回覆查詢時承認出錯，稱有少數市民受影響，系統大約兩小時後修復，強調不會影響市民使用「疫苗氣泡」的措施。



程先生9月30日接種第一針疫苗。（受訪者提供）

現年40多歲的程先生，9月30日於中大醫院接種首針復必泰疫苗，第二針原本預約在下周三（10月27日）注射，但當日有要事在身，他打算順延一天，到下周四才打針。他今早約9時透過疫苗預約系統更改日期，發現系統刪去其第一針紀錄，致熱電線查詢，工作人員稱系統出錯。

程先生以往曾協助家人更改接種疫苗預約時間，當時過程非常順利。他說，不能接受當局系統問題，「感覺好流，政府系統都可以出問題，擔心會影響第一針紀錄。」他亦擔心失去第一針紀錄後，會影響使用「疫苗氣泡」的防疫設施，例如無法出入D類食肆。

疫苗預約系統今早9時40分曾出現異常

政府資訊科技總監辦公室回覆查詢時，承認疫苗預約系統今早9時40分短暫出現異常，導致市民預約接種疫苗時，未能正確顯示他們先前的接種紀錄。系統在上午11時35分回復正常，期間有少數市民受到影響，資科辦會與相關人士跟進，有關問題不會影響市民使用「疫苗氣泡」措施。

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