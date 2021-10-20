新冠疫苗｜過去一周錄32宗打針後異常事件　沒有潛在死亡個案

本港新冠疫苗接種計劃開展近8個月，不過接種率仍未達70%。食物及衞生局今日（20日）公布截至10月17日的過去一周，共接獲32宗打針後的異常事件報告，當中沒有離世前14日內接種疫苗人士，以及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。另外，衞生署亦沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。



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食物及衞生局指，截至10月17日晚上11時59分的過去一星期衞生署共接獲32宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。累計共接獲6,217宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括46宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結26宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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根據醫管局資料，9月20日至10月17日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有110.9宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有5.4宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有5.4宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.5宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有31.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有9.3宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。當局又補充，至今接獲的非死亡異常事件大部分為較輕微的個案。

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