改造硬幣會否犯法掀爭論　硬幣鈔票規管有不同　有種貨幣不能改

硬幣以金屬製造，圖案花紋精緻。最近有一些手作店將硬幣改造成戒指、頸鏈及鈕扣等，在社交平台頗受歡迎，但有評論質疑改造硬幣涉破壞公有財產，有犯法之虞。

《香港01》向金管局查詢，獲回覆指，根據《硬幣條例》發行的硬幣是用作支付用途香港法定貨幣，市民毀壞或加工處理有關硬幣，但一般而言，即使加工處理有關硬幣，但沒作不法用途，不會觸犯《硬幣條例》。

不過，有法律界人士曾指，鈔票屬銀行財產，塗污或毀壞鈔票有可能觸犯《刑事罪行條例》「摧毀或損壞財產」罪名，市民收到有塗鴉鈔票時，雖沒有義務報告，但行使可能冒上被控告風險。



對於硬幣改造飾物漸成熱潮，網上討論區亦掀不少熱議，有網民質疑手作方式破壞硬幣，或是犯法行為：「刑事毁壞喎！」

金管局：沒用作非法用途不觸犯條例

《香港01》向香港金融管理局查詢後得知，根據香港法例第454章《硬幣條例》發行的硬幣是用作支付用途的香港法定貨幣，市民毀壞或加工處理有關硬幣，會使其失去作為法定貨幣的價值，商戶可能會拒絕接受，銀行也會拒絕回收和兌換。

金管局雖不評論個別個案，但一般而言，市民如沒有毀壞或加工處理有關硬幣作不法用途，並不會觸犯《硬幣條例》。

改造硬幣成戒指鈕扣承載記憶 港青攜本土手作闖大灣區逐創業夢

金管局不評論個別個案。一般而言，市民如沒有毀壞或加工處理有關硬幣作不法用途，並不會觸犯《硬幣條例》。﹙資料圖片﹚

改造紙鈔或犯法 人民幣硬幣紙幣都不能改

不過，與硬幣不同，如果涉及改造紙鈔，後果可能不一樣。因為，鈔票屬於發鈔銀行所有，市民提款後只擁有該鈔票之使用權，任何人士塗污、毀壞、在鈔票上簽名、或燒毀鈔票都屬違法。根據《刑事罪行條例》，鈔票亦列入財產一項，任何人士若在沒有合理解釋情況下，破壞或損毀他人財產都屬違法，違法者若罪名成立，最高刑罰是入獄十年。

更重要的是，各地法律法規都不一樣，以人民幣為例，無論紙鈔或是硬幣都是禁止故意損毀的。根據《中華人民共和國人民幣管理條例》第四章二十六條明確規定，禁止故意毀損人民幣，而根據第四十二條，故意損毀人民幣的，會由公安機關給與警告，並處以1萬元以下的罰款。