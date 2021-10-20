改造硬幣成戒指鈕扣承載記憶　港青攜本土手作闖大灣區逐創業夢

從追逐名牌首飾到找尋手工藝品，手作飾品成為年輕人新選擇。90後的江瑞晶和楊嘉文去年成立公司，以硬幣作原材料製作戒指、頸鏈、袖口鈕等，用硬幣承載經歷與記憶，也憑創意得到青睞，更獲保良局「創業經理人」服務資助12.5萬元創業資金，鼓勵她們勇闖大灣區，延續創業之旅。

事實上，本地不少手作人創製出具有個人或香港特色的手工藝品，無奈苦於資金不足難以宣傳推廣或拓展業務。原本任職市場推廣的港青陳廸峯在2018年成立自己的品牌，為本地手作人提供寄賣和推廣服務，協助不少客戶找到銷路，實現盈利。



江瑞晶（左）和楊嘉文（右）憑改造硬幣成獨一無二飾品技藝，開始創業之路，並獲得了12.5萬元的基金資助。（保良局提供）

當硬幣承載經歷與回憶 就不止是一種貨幣

兩位90後香港青年人江瑞晶和楊嘉文於2020年成立「幣傢伙」，憑藉著將硬幣改造成獨一無二飾品的技藝，開始了自己的創業之路，她們說：「當硬幣承載着經歷與回憶，它就不止是一種貨幣。」

澳門男客委託將定情信物打造成戒指

小眾技藝的確「有得諗」，不久便吸引了不少客人光顧。曾有澳門男士慕名而來，請二人將一枚澳門硬幣改造成一枚戒指，原來該5元澳門幣是他與太太的定情信物：「因為硬幣上面有晒澳門嘅旅遊景點，佢第一次向太太介紹澳門就係用呢個硬幣，所以佢專登嚟搵我哋將硬幣造成一隻戒指。」

二人申請了保良局「創業經理人」青年創業發展服務，並獲得了12.5萬元的基金資助，並穩步繼續發展。

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替手作小店尋銷售出路 港青獲保良局60萬創業資助

不少手作都十分有創意，然而銷路成了是否能繼續發展的重要一步。原本任職市場推廣的陳廸峯一直認為本地手作人的作品各具特色，2018年成立Wheres Design Store，聯同手作人伍婉雯一起為市場上的小本經營或個體戶手作人，提供實體店寄賣服務以及度身訂造市場推廣服務，期望推動微型手作品牌成長至可持續發展。

陳廸峯表示，最重要的不只是為手作人提供一個寄賣貨品空間，而是替他們提供業務意見，多做生意。他透露，曾有一個客戶專賣以潛水衣物料製作的袋，但產品在香港不太流行：「開始一、兩個月都未有銷路，然後我哋幫佢哋諗唔同嘅方向，例如推出新產品、折扣策略等等，然後佢哋可以達到每月營業額幾萬蚊。」

冀帶領港產手作人打入廣州 同時吸納灣區手作人成為客戶

公司為手作人成功拓展業務可謂雙贏局面，但如同其他創業者一樣，陳廸峯也苦於經驗、人脈及資金不足，難以再發展自身業務協助更多手作人。隨後他參加了青年發展委員會「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」下的保良局「創業經理人」青年創業發展服務，透過一系列工作坊、講座、創業培訓導師指導等，更清晰未來業務發展路向，並成功獲得60萬元創業基金繼續發展業務。他期望未來公司可帶同手作人打入廣州市場發展，並吸納當地手作人成為客戶，助其發展品牌。

保良局「創業經理人」助青年於大灣區城巿實踐創業夢

保良局董事會副主席陳正欣表示，保良局近年推出多項青年服務，提供不同平台及創造機遇讓年青人發揮才能，並參與了青年發展委員會「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，協助青年於香港或其他大灣區城巿實踐創業夢。

他認為，青年人的熱誠及專注是創業成功關鍵：「疫情下大企業、小商戶、打工仔都面對不同困難，過後回頭一望，呢啲困難並非不可跨越，正如火箭升空十分困難，但最終也能成功實現。」

首階段接獲589隊申請 第二輪申請本月31日截止

保良局「創業經理人」青年創業發展服務主要協助18至40歲人士於香港或其他大灣區城巿實踐創業夢，首階段報名反應踴躍，接獲589隊隊伍申請，最終選出包括陳廸峯團隊的5隊隊伍，為其提供60萬創業資金，以及向「幣傢伙」等7隊提供12.5萬創業資金。

相關服務第二輪申請將於本月31日截止，評審會再選出10隊為其提供創業資金，申請隊伍須具備一年內於香港或大灣區城市開業的實際創業構思，或是已開業不多於三年的初創業務。