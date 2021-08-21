七月十四｜紙紮老闆述燒衣演變　執法從嚴文化式微　毋須再撒硬幣

七月十四盂蘭節，相傳是鬼門關大開之日，坊間流傳不少禁忌，華人會「燒街衣」，讓無依孤魂野鬼有衣物禦寒及有食物裹腹，不會去害人；而布施者可為家庭積功德，有等同做慈善的說法。

中華紙業商會理事長、紙紮店老字號「俊城行」老闆杜千送說，社會推崇環保，年輕一輩生活節奏快，百無禁忌，政府近年嚴謹執法，街上難以燒衣，燒衣文化開始式微。他指出，除了老一輩遵循傳統在盂蘭節「做善事」，部份兒時有參與「燒衣」的年輕人，亦會象徵性購買套裝。他笑言，疫下有年輕人關心需否燒口罩或疫苗，直言亡魂「落到去都免疫啦」，毋須多此一舉。



中華紙業商會理事長、紙紮店老字號「俊城行」老闆杜千送。 （資料圖片）

中華紙業商會理事長、紙紮店老字號「俊城行」老闆杜千送說，50至60年代華人著重「燒街衣」文化，廣州人及潮州人會分兩批在農曆七月上旬及下旬燒衣，連日子亦要事先「擇好」。善信多在農曆七月前已會親臨紙紮店選購溪錢、往生錢、七色紙等。

但他指，自90年代起，社會推崇環保，年輕一輩生活節奏快，百無禁忌，看重時間成本，政府近年收緊對「燒衣」的執法，致燒衣文化開始式微。他指出，除了老一輩遵循傳統在盂蘭節「做善事」，部份兒時有參與「燒衣」的年輕人，亦會象徵性燒衣。

以往提早親選祭品 時興採購燒衣套裝

考慮到市場需要，他在數年前起推出「燒衣套裝」，每份叫價數十元，因省時方便，整個燒衣程序約十多分鐘便完成，深受街坊歡迎；部份老客戶或大家族客人因家居環境不便燒衣，會付費購買數份，由店舖協助報上善信一家的資料「代燒」，一盡心意。

往年都有人買之後叫我哋代燒，代燒嘅多數一家買幾份，自己燒就買一兩份，因為燒都係十零分鐘，最緊要都係做善事嘅心意，希望心安理得，保一家人出入平安、遠離是非意外！ 中華紙業商會理事長、紙紮店「俊城行」老闆杜千送

七月十四盂蘭節，相傳是鬼門關大門之日，坊間流傳不少禁忌，部份人會「燒街衣」讓無依孤魂野鬼有衣物禦寒及有食物裹腹，不會去害人。（資料圖片）

毋須燒口罩或「疫苗」

新冠肺炎捲席全球，杜千送透露，近日有年輕人購買燒街衣套裝時，查詢需否添口罩或紙紮「新冠疫苗」，惟他認為「落到去都免疫啦」，故購買傳統祭品「燒街衣」即可，毋須多此一舉。

撒硬幣做法近絕跡

以往不少人在街上燒衣化寶後，會撒硬幣在路上，避免靈體尾隨。杜千送說，多數港人已百無禁忌，加上燒衣套裝中會包含金銀錢，有類似「買路錢」的作用，故做法自千禧年代開始已甚少見。

身為中華紙業商會理事長的他說，不少商戶希望維持「燒街衣」文化，只是政府執法嚴，憂被檢控而難以執行，呼籲政府酌情在主要街道的頭尾放鐵桶，供市民在盂蘭節時使用。