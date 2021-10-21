海關女關長｜何珮珊履新：打擊走私龍蝦　是維護國安的重要工作

香港海關首位女關長何珮珊今日（21日）宣誓就任，她下午會見傳媒時提出任內四項工作重點，致力維護國家安全及防範恐怖主義活動、提升口岸通關能力、建設海關智慧藍圖、及做好前線管理培訓內部晉升關長。



何珮珊強調，在《港區國安法》實施後，雖然流入的槍枝彈藥、戰略物資等數字大大減少，但仍有別有用心人士輸入軟對抗物品危害國家安全，海關亦會配合國家對外貿易限制，打擊走私活動。



被問到其丈夫、政制及內地事務局局長曾國衞有何鼓勵，她指彼此明白工作困難，會互相支持，強調會遵守保密原則，保密敏感資料。



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何珮珊指出，上任後有四個工作重點，首要致力維護國家安全及防範恐怖主義活動，切斷破壞國安及本土恐怖主義的物資，經外國途徑進入香港。

致力完成內部晉升關長內部培訓

其次是提升口岸通關能力，設立便利通關措施，未來新皇崗口岸重建項目，將是一地兩檢設計，海關亦便利大灣區物流通關，協助香港更好融入國家發展大局。

此外，會建設海關智慧藍圖，善用創新科技，包括大數據分析、人工智能、人工運算、雲端技術等，分階段推動及強化部門資訊科技基礎設施，建設嶄新的創新系統，提升執法成效，業務流程數碼化。

另外，會做好支援前線管理的工作，積極了解前線關注事項，強化裝備配置，理順工序流程，更接地氣，在接任後已與7個工會見面，重視保持溝通的傳統，未來致力完成內部晉升關長的內部培訓。

防範軟對抗文宣流入香港

何珮珊又指出，《港區國安法》實施後效果立竿見影，不論槍枝彈藥、小型武器、戰略物資、盔甲等查獲數字大大減少，可見國安法具明顯阻嚇力，不過，恐怖活動危機及風險仍然存在，有些別有用心的人死心不惜，企圖利用軟對抗文宣方式，如書本、雜雜、日用品滲透危害國家安全訊息，因此需要留意軟對抗文宣會否流入香港。

與丈夫曾國衞避免談公事 確保保密原則

何又指出，中國去年限制澳洲龍蝦運入內地，走私集團因而將龍蝦運送來香港，等待機會走私內地，「表面睇一單普通走私案件，其實係破壞國家對澳洲嘅貿易限制，打擊走私龍蝦活動，係維護國家安全好重要嘅工作，所以要積極去做」。

何珮珊丈夫為政制及內地事務局局長曾國衞，曾經擔任入境處處長，被問到丈夫有何鼓勵時，何珮珊表示，自己與丈夫分管不同政策範疇，工作上有機會接觸敏感及機密資料，兩人明白保密原則，「無乜需要，無乜機會，要將公事好具體拎出嚟咁講，我哋喺政府工作咗幾廿年，都係紀律部隊出身，都好明白對方工作困難及挑戰，亦都好支持對方工作」。

海關八個工協會贊揚何 感到光榮和振奮

海關八個工協會亦恭賀何珮珊獲成為海關關長，對海關自1909 年成立以來首位女關長，也是部門內部晉升的關長，感到光榮和振奮。工協會指何珮珊擁有豐富的部門運作經驗，能幹及具備卓越的領導和管理才能，一直致力提升海關執法效能和公共服務質素，對國家、特區和部門充滿熱誠和承擔。

海關工協會相信，何珮珊接任關長後，將會帶領海關迎接未來新的挑戰。海關各工協會將全力支持新任關長，繼續保持緊密溝通，發揮「護法守關，專業承擔」的精神，致力為維護國家主權、安全及發展利益，以及保持香港繁榮穩定作出貢獻。

海關八個工協會分別為香港海關高級官員協會、香港海關官員協會、香港海關關員工會、香港海關人員總會、香港政府華員會海關關員級分會、香港海關關員職系協會、香港海關貿易管制主任協會、及香港海關退休人員協會。

海關新任副關長陳子達 加入海關27年

海關公布，海關副關長一職將由陳子達接任，陳於1994年加入香港海關，任職督察。陳早期有廣泛的前線工作經驗，包括旅檢、調查及稅務等工作，於2008年借調商務及經濟發展局，協助推動香港成為葡萄酒商貿中心的工作；2009年任落馬洲口岸指揮官；2011年任有組織罪案調查組指揮官；2013年任部隊檢控課監督；2016年任資訊科技科高級參事；2017年任港口及海域科總指揮官。2019年1月，陳任助理關長（邊境及港口）；2020年5月，調任助理關長（情報及調查），今日（21日）起出任副關長。

陳子達持有社會科學學士（香港中文大學）及國際關係學碩士（香港大學）學位。在職期間，陳先生曾於內地及海外多所院校進修，參與專業發展及管理研修等課程。