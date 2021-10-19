海關結業操創先河採全體中式步操　關長鄧以海退休前任檢閱官

香港海關今日（19日）舉行結業會操，由即將退休的海關關長鄧以海擔任檢閱官，是其34年海關生涯最後一場檢閱儀式。鄧以海致辭時表示，海關全體人員率先以全中式步操進行，創本港紀律部隊結業會操先河，《香港國安法》亦已成為入職課程，讓學員切實維護國家主權，他勉勵海關人員要無忘初心，忠誠服務香港，不負國家和社會的重托。



香港海關今日（19日）於海關學院以全中式升旗及步操舉行第129至132屆督察暨第475至478屆關員基本訓練課程學員結業會操。圖示海關關長鄧以(右一)檢閱會操隊伍。（海關提供圖片）

今屆海關結業會操共64名海關見習督察和72名見習關員結業，海關關長鄧以海致辭時表示，海關全體人員以全中式隊列步操進行，開創本港紀律部隊結業會操先河，意義重大，令人鼓舞，形容「紀律部隊中式步操，充分體現國家情感，弘揚愛國情操，彰顯民族情懷，展現特區紀律部隊應有的風範」。

《香港國安法》加入課程 切實維護國家主權

鄧以海表示，海關由最初只有25人的緝私隊，發展到今天成為一支近8,000人編制的精英部隊，執行接近60條法例，職責繁重並且極為多元。《香港國安法》實施後，海關已加入見習督察及關員的入職課程，讓學員了解海關在維護國家安全上的角色和責任，切實維護國家主權、安全和發展利益。

+ 2

勉勵學員「忠誠地服務香港 不負國家和社會重托」

鄧以海表示，過往兩年多以來，香港經歷種種挑戰，慶幸中央政府及時出手，以「組合拳」之勢，首先實施《香港國安法》，再確立「愛國者治港」原則，完善香港選舉制度，對於能夠成為港區國安委成員，對此感到光榮、責任重大。

鄧以海強調，海關將銳意發展「智慧海關」，積極配合國家「一帶一路」倡議、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》和《十四五規劃綱要》等發展策略，積極推展便利通關措施，促進跨境人流、物流，協助香港更好融入國家發展大局，並以香港所長，貢獻國家所需。

鄧最後勉勵結業學員要無忘初心，牢記使命，貫徹始終，精誠團結，「我們要與各紀律部隊同心同德，忠誠地服務香港，不負國家和社會的重托。」