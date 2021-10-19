海關結業操創先河採全體中式步操　關長鄧以海退休前任檢閱官

撰文：孔繁栩
出版：更新：

香港海關今日（19日）舉行結業會操，由即將退休的海關關長鄧以海擔任檢閱官，是其34年海關生涯最後一場檢閱儀式。鄧以海致辭時表示，海關全體人員率先以全中式步操進行，創本港紀律部隊結業會操先河，《香港國安法》亦已成為入職課程，讓學員切實維護國家主權，他勉勵海關人員要無忘初心，忠誠服務香港，不負國家和社會的重托。

香港海關今日（19日）於海關學院以全中式升旗及步操舉行第129至132屆督察暨第475至478屆關員基本訓練課程學員結業會操。圖示海關關長鄧以(右一)檢閱會操隊伍。（海關提供圖片）

今屆海關結業會操共64名海關見習督察和72名見習關員結業，海關關長鄧以海致辭時表示，海關全體人員以全中式隊列步操進行，開創本港紀律部隊結業會操先河，意義重大，令人鼓舞，形容「紀律部隊中式步操，充分體現國家情感，弘揚愛國情操，彰顯民族情懷，展現特區紀律部隊應有的風範」。

《香港國安法》加入課程　切實維護國家主權

鄧以海表示，海關由最初只有25人的緝私隊，發展到今天成為一支近8,000人編制的精英部隊，執行接近60條法例，職責繁重並且極為多元。《香港國安法》實施後，海關已加入見習督察及關員的入職課程，讓學員了解海關在維護國家安全上的角色和責任，切實維護國家主權、安全和發展利益。

+2

勉勵學員「忠誠地服務香港　不負國家和社會重托」

鄧以海表示，過往兩年多以來，香港經歷種種挑戰，慶幸中央政府及時出手，以「組合拳」之勢，首先實施《香港國安法》，再確立「愛國者治港」原則，完善香港選舉制度，對於能夠成為港區國安委成員，對此感到光榮、責任重大。

鄧以海強調，海關將銳意發展「智慧海關」，積極配合國家「一帶一路」倡議、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》和《十四五規劃綱要》等發展策略，積極推展便利通關措施，促進跨境人流、物流，協助香港更好融入國家發展大局，並以香港所長，貢獻國家所需。

鄧最後勉勵結業學員要無忘初心，牢記使命，貫徹始終，精誠團結，「我們要與各紀律部隊同心同德，忠誠地服務香港，不負國家和社會的重托。」

健身中心投訴每年逾百宗　職員挾去銀行提款　海關：同打劫無分別一款膠珠玩具吸水後超標膨脹　令兒童有窒息風險　海關籲下架家具尺寸與合約有明顯差別　裝修公司女東主涉違商說例遭海關拘捕海關發現有塑膠黃鴨玩具不安全　搜DON DON DONKI檢680件同款禁售中式步操｜海關青年訓練營　今以中式步操舉行結業會操
海關
發表評論...