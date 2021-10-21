海關女關長｜國務院任命何珮珊接替鄧以海　成112年來首位女關長

國務院今日（21日）公布任命海關副關長何珮珊出任海關關長，接替退休的原關長鄧以海，是海關自1909年成立以來首位女關長，亦是歷來首位由紀律部隊晉升至最高級的女首長，有別於在1996至98年出任入境處處長的葉劉淑儀，後者為「空降」的政務官（AO）。



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海關關長人選由行政長官建議，再得到中華人民共和國國務院批准。國務院今日決定，依照行政長官林鄭月娥的提名，任命何珮珊為海關關長。

何珮珊在2019年1月中升任為海關副關長，是該部門歷來最高級女官員，外界早已關注她會否成為本港首名紀律部隊出身的「一姐」。她首次以副關長身份出席海關年度總結記者會，被問及感受時，感謝部門及關長的信任及其他同事支持，指最重要是專注於工作，協助關長帶領部門面對挑戰。

時任關長鄧以海回當時指，性別不是升遷的考慮因素，強調以內部晉升挑選關長是最理想做法，政府一直按照既定程序，考慮個人才能、經驗、領導才能和潛質等因素任命部門首長，不過直言如出現女關長，有利鼓舞同事士氣。

海關關長鄧以海退休，由何珮珊接替關長。（資料圖片）

鄧以海傳將執掌廉政公署

退休關長鄧以海服務海關34年，現年57歲，有報道他離職後，有機會接替廉政專員白韞六，執掌廉政公署。

鄧以海於1985年加入入境事務處任職入境事務助理員，1987年轉職海關任職見習海關督察，2006至2007年間借調保安局。他於2009年1月晉升海關監督，2011年8月晉升高級監督，2013年5月晉升總監督，2015年5月晉升助理關長，2016年8月晉升副關長，翌年7月坐正關長之位。