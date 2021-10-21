萬聖節｜蘭桂坊預期今年生意超越疫情前　盛智文：生意好過2018年

本港的疫情回穩，本月底31日為一年一度萬聖節，加上為周日假期，蘭桂坊集團主席盛智文預計，到蘭桂芳消遣的市民預計更多。他又說，已經與警方聯絡當日的人流控制安排，期望於人流控制、安全及令市民玩得盡興中取得平衡。



盛智文續指，蘭桂坊的酒吧及餐廳，現時已有超過八成員工接種疫苗，早前警方及其他執法部門不時進行突擊搜查，絕大部份餐廳及食客已經「安分守己」遵守限聚令下的規則，「𠵱家已經最少要（罰）停業兩星期，大家都會好擔心做唔到生意，已經好安分守己。」他又説，六月份開始，蘭桂坊每逢周五、周末都非常熱鬧，不少餐廳長期爆滿，「生意好過2018年。」



港府今年中，在疫情緩和後才鬆綁部份限聚措施，市民在滿足限制條件下，可到酒吧餐廳消遣。10月31日為萬聖節，加上為周日假期，蘭桂坊集團主席盛智文預計，到蘭桂芳消遣的市民預計更多，「因市民不能夠到外地旅遊，熱鬧程度相信同疫情之前更好。」他又說，已經與警方聯絡當日人流控制安排。

盛智文續說，限聚令已推出多時，蘭桂坊的酒吧及餐廳，現時已經有超過八成員工接種疫苗，不少餐廳為C及D類食肆。早前警方及其他執法部門不時突擊搜查，現時絕大部份餐廳及食客已經「安分守己」，遵守限聚令下的規則，「都希望多啲人打針，有八成香港人打針後，餐廳可以回復坐最少七、八成滿，並非而家嘅一半。」

他又説，由六月開始，蘭桂坊每逢周五、周末都非常熱鬧，不少餐廳長期爆滿，「雖然𠵱家唔能夠100%開業，但生意好過2018年，𠵱家個個去唔到旅行，大部份都香港人。」

蘭桂坊下月舉行環球美食巡禮 30間餐廳及酒吧設特定優惠

蘭桂坊於11月1日至30日，會加入由香港旅遊發展局舉辦的「香港美酒佳餚巡禮2021」，推出蘭桂坊環球美食巡禮，有近30家餐廳及酒吧舉行相關活動。盛智文說，蘭桂坊餐廳會嚴格遵守當局的防疫規例，相信可在防疫安全之下推出活動。

美食巡禮舉行期間，顧客可到30間餐廳及酒吧享用特定餐飲優惠，例如蘭桂坊加州大廈24樓的Aria，主打現代風的意大利餐廳，在周日至周三的晚餐時段，客人點購一份開胃菜，第二份開胃菜即可獲半價優惠；泰式餐廳Baña Thai的顧客，購買第二份指定菜式，可享半價優惠。香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，現時疫情漸趨穩定，「港人是時候出去行吓，開心吓。」

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