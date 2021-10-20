六合彩│萬聖節金多寶明晚開售　頭獎8000萬　3個號碼特別旺

萬聖節除了嘩鬼出動，也可能是財神到臨的日子！香港賽馬會宣布，本年度六合彩萬聖節金多寶攪珠將於下周二（26日）舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元。萬聖節金多寶獎券將於明晚（21日）的攪珠完成後，開始發售，而為預留更多時間讓市民購買彩票，本周六（23日）攪珠將不會舉行。

馬會又提供萬聖節金多寶數據供參考，指在歷年7次萬聖節金多寶攪珠中，22號最旺門，共攪出4次，17及29號則分別被攪出過3次，堪稱「哈囉喂」幸運號碼。



繼六合彩中秋金多寶攪珠後，賽馬會將於下周二（26日）舉行萬聖節金多寶，估計頭獎同樣同達8,000萬元（資料圖片）

受疫情影響闊別一年的六合彩萬聖節金多寶攪珠今年重臨，與上月21日舉行的中秋金多寶一樣，估計頭獎彩金高達8,0000萬，而該次中秋金多寶最終一注獨中，幸運兒捧走8,600萬元彩金。

下周二晚9時15分截止售票 本周六攪珠取消

馬會表示，今期萬聖節金多寶明晚開售，下周二晚攪珠，市民可在下周二晚上9時15分前，經各場外投注處、電話投注及互動投注服務、包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務購買彩票。為預留更多時間讓市民購買彩票，馬會指本周六攪珠將不會舉行。

近4次萬聖節金多寶 3幸運兒以複式及自選號碼命中頭獎

馬會透露，在歷來合共七次的萬聖節金多寶攪珠中，22號被攪出次數最多，共攪出過4次，17及29號則分別被攪出3次，至於在最近4次萬聖節金多寶攪珠，除2019年一次無人中頭獎，另外三期中，有3位幸運兒均以複式及自選號碼購買方式命中頭獎。

馬會建議，如有8個心水號碼，可選擇購買8個號碼複式獎券，包含共28個投注組合，如其中6個所選號碼被攪出，除可獲得1個頭獎，亦可領取12個三獎及15個五獎；而如以每注$5「部份注項單位」購票，將獲公布每注獎金的一半金額。

▼近3期萬聖節金多寶頭獎投注法▼



▼9月21日中彩金多寶市民購票情況▼



▼9月21日中彩金多寶，中環士丹利街投注站裝修、市民摸門釘▼

