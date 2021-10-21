11月起入政府大樓須嘟安心出行　拒接受「不願使用」作豁免理由

政府今日（21日）宣布，由11月1日起，除了獲豁免人士外，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」，才會獲准進入政府大樓和辦公處所。在新安排下，政府部門將不會接受個別人士，以不願意使用「安心出行」為由而給予豁免。

政府發言人說，留意到現時容許只登記姓名和聯絡電話的選擇，會出現個人資料缺漏或失實情況，以致在出現確診個案時，減低接觸者追蹤工作的效率和精確性。發言人形容，若因此未能及早截斷病毒傳播鏈，將有機會演變成社區爆發。



由11月1日起，除獲豁免人士外，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所。（資料圖片）

僅三類人士可獲豁免

政府表示，在新安排下，僅12歲以下和65歲或以上人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士，可在進入政府大樓和辦公處所時，可獲豁免使用「安心出行」。

不過，上述人士必須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首4位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時，按有關場所人員要求，展示相關身分證明文件，場所人員亦會致電核實聯絡電話。

政府補充，除上述獲豁免人士外，有關政策局或部門亦可因應實際情況，豁免個別人士在進入政府大樓和辦公處所時使用「安心出行」，但會登記和核實他們提供的資料。

+ 3

冀私人企業落實

政府發言人說，面對變異病毒株的威脅下，政府有必要以完善和採取更嚴謹的措施，嚴格執行使用「安心出行」的要求，同時加強核實個人資料，確保衞生署衞生防護中心能持續高效進行流行病學調查工作。

政府希望有關安排可起牽頭作用，鼓勵不同私人企業落實使用「安心出行」的要求。