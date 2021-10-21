新冠肺炎｜今增6宗輸入個案　包括船員、印傭

本港今天（21日）新增6宗確診個案，全屬輸入，包括一名烏克蘭抵港船員和一名來自印尼的外傭。6名患者中有4人帶有L452R變種病毒，另有4人已完成疫苗接種。患者當中包括一名1歲男童和一名38歲女子，他們都來自蒙古，是早前確診的一名3歲女童的密切接觸者。

初步確診個案少於5宗。



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衞生署衞生防護中心公布，截至10月21日零時零分，中心正調查六宗新增確診個案，至今本港個案累計12 312宗（包括12 311宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，第12312宗個案是一名38歲女子，她與一名1歲男童（第12314宗個案）均於10月17日從蒙古、韓國經航班CX419抵港，是早前確診的3歲女童（第12307宗個案）的密切接觸者。中心於10月19日公布3歲女童確診，他們被送入竹篙灣檢疫中心，其後驗出陽性。他們都驗出L452R變種病毒，其中38歲女子於3月21日及4月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

第12313宗個案是一名50歲女子，她於10月17日從菲律賓經航班 5J272抵港，於西營盤華美達海景酒店檢疫，10月19日發病，檢疫第3天的樣本確診，有L452R變種病毒。她於6月28日及7月19日在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗。

▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



第12315宗個案是一名35歲男子，他是船員，他於10月19日從烏克蘭經荷蘭乘搭航班KL819抵港，於機場檢測到陽性，並有L452R變種病毒。第12316宗個案是一名41歲女子，是一名外傭，於10月17日從印尼經航班 GA876抵港，於竹篙灣檢疫中心檢疫，第3天樣本確診，變種病毒結果待定。她於6月8日及9月4日於印尼接種兩劑AstraZeneca疫苗。

第12317宗個案是一名60歲男子，於10月17日從尼泊爾經印度乘搭航班AI1314抵港，於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫，檢疫第3天的樣本確診，其病毒量不足以分析到是否有變種病毒。他於7月27日在尼泊爾接種一劑强生疫苗。

過去14天（10月7日至20日）累計報告62宗個案，包括一宗源頭不明本地個案，其餘均為輸入個案。

中心亦提醒與西灣河太康街38號嘉亨灣第1座相關的指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。