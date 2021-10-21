調查：中學生最想入電競業　東奧熱帶動　欲投身體育事業比例飆升

學生總有我的志願，中學時已經對未來職業有想法，國際獅子會中國港澳303區今年7月至9月網上調查了3000名本地中學生，發現電競、數碼、資訊及電訊科技仍然是他們最感興趣行業，因應港隊代表在今屆東京奧運取得歷史性佳續，希望從事體育運動受訪者數目異軍突起，與過往大熱的醫護及會計、核數並列第二。|

少年有夢想也需要好的規劃才能實現，獅子會今日（21日）宣布主辦「築夢飛翔」青少年發展計劃，透過舉辦一系列活動幫助青少年做好職業規劃。



獅子會今日（21日）宣佈主辦「築夢飛翔」青少年發展計劃，透過舉辦一系列活動幫助青少年做好職業規劃。（袁澍攝）

調查成功訪問來自18間中學近3000名本地中學生，了解他們職業興趣。結果顯示，電競、數碼、資訊及電訊科技仍然是最多人最感興趣的行業，體育運動與過往大熱的醫護、會計、核數並列第二。未來職業吸引力方面，可以發揮興趣或所長及有意義是他們揀工最注重因素，高薪只排第六名。

「築夢飛翔」計劃助基層青少年 讓學生前往辦公現場觀摩

獅子會今日宣布舉辦的「築夢飛翔」計劃，預計將有超過1000名本地基層青少年受惠。計劃從線上到線下，更有讓學生前往不同行業辦公現場觀摩的部分。

總監梁麗琴表示，越早認清自己的夢想和發展路向，可以早些轉化為可行的目標。她說，在獅子會的網絡裡，有不少中學生比較缺少資源，或學校較新可以提供的幫助較少，希望以這次計劃能夠讓更多青少年能夠獲益。