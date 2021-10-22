渣打馬拉松｜跑手無預約無法即場檢測恐不能跑　田總：檢測量有限

渣打馬拉松於下周日（24日）復辦，因應疫情今年安排有別過往，1.85萬名參賽者需於10月14日至20日期間，到網上登記預約，在賽前3日於預約指定時間內，到園領取跑手包，並於賽前72小時內統一在維園作新冠病毒核酸檢測。



有參賽者指，大會電郵中未有提供預約登記的網站連結，批評大會指示不夠明確，令他錯過預約限期，無法領取跑手包。他又指，距離賽事仍有兩日時間，不解大會為何不能為他提供即場檢測服務，今日在現場發現，同樣情況不止他一人。



業餘田徑總會回覆指，由於需要考慮檢測公司每日可承擔的檢測量，無法為未有預約的跑手提供即場檢測；大會未來會再通知未能領取跑手包的參賽者，可改以參加10月25日開始的虛擬跑賽事。



參賽者葉先生表示，今日特意請半日假到銅鑼灣維園領取跑手包，惟在場工作人員指，他未有預先在網上預約領取跑手包及新冠病毒檢測時段，由於每個時段名額有限，未能即場安排做檢測，故葉先生最終無法領取跑手包。

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已打疫苗 未知周日是否可以參賽

葉先生指，雖然日前收到大會電郵，但電郵內未有提供預約登記的網站連結，批評大會指示不夠明確，令他錯過預約限期。他續指，在與工作人員查詢期間，亦留意到現場有部份參賽者有相同的情況，批評離賽事仍有兩日時間，「點解（大會）有機會轉彎但唔轉」，為他提供即場檢測服務。他又曾致電及電郵大會查詢可否補做測試，但一直未獲回覆。

葉先生透露，曾於早年參與渣馬比賽，但賽事過去一度因為疫情延期，加上今年參賽名額縮減，直言「難得抽中」非常期望可以參賽，自己亦已符合大會要求，包括已接種新冠疫苗。他形容大會今年新增的安排反而成為跑手參賽的阻滯，更未知周日是否可以參賽。

大會要求1.85萬名參賽者需於10月14日至20日期間，到網上登記預約，在賽前3日已預約的指定時間內，到園領取跑手包，並於賽前72小時內統一在維園作新冠病毒核酸檢測。（預約網站截圖）

田總：以電郵及短訊通知跑手預約

業餘田徑總會行政總監伍于豪指，大會在跑手預約檢測時段上做足事前功夫，包括以電郵及短訊通知跑手在指定時間內完成預約，又在限期前再以短訊提醒未預約的跑手。他表示，由於需要考慮檢測公司每日可承擔的檢測量，跑手必須事前先預約檢測時段，亦無法為未有預約的跑手提供即場檢測。他表示，大會未來會再通知未能領取跑手包的參賽者，可改以參加10月25日開始的虛擬跑賽市。