渣打馬拉松｜周日凌晨起封西隧往港島路段　港鐵3時35分開頭班車

今屆渣打馬拉松將於周日（24日）舉行，今屆10公里賽事首度移師九龍舉行，在西區海底隊道收費亭設起點，以維多利亞公園為終點。西隧將於當日凌晨起封鎖西隧南行線，即九龍往港島方向，而北行線則維持開放。全馬及半馬維持九龍彌敦道出發，尖沙咀梳士巴利道、柯士甸道及亞皆老街等路段逐步封鎖。運輸署預計，港九新界多處的交通會較平時周日顯著擠塞。



受賽事封路的影響，由周六深夜起約230條巴士路線及40條專線小巴路線改道、縮短服務或暫停服務安排。港鐵有8條頭班車提早開出，屯馬綫及東鐵綫於凌晨3時25分開出。



今年全程及半程馬拉松比賽將由尖沙咀彌敦道南端出發，而十公里比賽將由西區海底隧道（西隧）收費廣場出發，三項比賽終點均會設於維多利亞公園，封路範圍涉及港九多區。

西區、中區、灣仔及銅鑼灣封路

港島區方面，封路範圍涉及西區、中區、灣仔及銅鑼灣一帶，警方將於下周日（24日）零時45分起封鎖西隧九龍往香港段，香港往九龍方向則維持開放；凌晨1時30分起封鎖干諾道西天橋、金鐘龍和道及灣仔會展一帶道路；凌晨3時起封鎖中環馬頭外路段，屆時所有違泊車輛將會被票控或拖走。

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彌敦道設10個行人過路處

西九龍方面，今屆10K賽事移師九龍舉行，九龍站外西隧口將會設為起點，連同全馬及半馬賽事，凌晨1時40分起封鎖尖沙咀梳士巴利道、柯士甸道與彌敦道交界，其後陸續擴展至尖沙咀與亞皆老街的彌敦道北行行車線、加士居道天橋的彌敦道南行行車線，及海防道、北京道內街，大會會在彌敦道設10個行人過路處，間歇性開放供行人過路。

新界南方面，屯門公路往九龍方向於汀九段支路不能駛上汀九橋、青嶼幹線出口往九龍方向不能駛往三號幹線長青公路及八號幹線青沙公路、葵青路青衣南橋東行線支路不能駛往青葵公路。由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛，由於受到汀九橋（往九龍方向）封閉的影響，則須改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋及青衣北岸公路前往青馬大橋。

230條巴士線及40條小巴線受影響

受賽事封路的影響，由周六晚上11時15分起，約230條巴士路線及40條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短服務或暫停服務安排。行經西區海底隧道的巴士線，將會改行紅磡海底隧道，而博覽道東巴士總站、灣仔北臨時公共運輸交匯處、中環碼頭巴士總站、中港碼頭公共運輸交匯處及旺角（柏景灣）巴士總站將暫停使用。

為方便參賽者前往起點，港鐵有8條鐵路綫的頭班車會在周日提早開出，屯馬綫及東鐵綫的最早頭班車於凌晨3時25分開出。此外，會有5條前往尖沙嘴或西隧起點的特別巴士班次（R230、R260、R269、R930及R969）提供服務。