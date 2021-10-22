郵輪海洋光譜號船員列復陽個案　衞生署指令停航21日至11月10日

皇家加勒比國際遊輪的「海洋光譜號」，一名船員被驗出對新冠病毒呈陽性，致昨日（21日）的「公海遊」活動未啟航便要被迫取消，約1,200名已登船旅客要下船。

衞生防護中心今（22日）晚上表示，涉事的40歲男船員入院覆檢呈陰性、但對抗體呈陽性，屬於外也確診復樣個案，會繼續調查和追蹤個案。中心人員亦已登船視察衞生情況，並安排密切接觸者強制檢疫，過去22日曾登船逾2小時的人亦要強制檢測，郵輪則要停航21日，至11月11日始准再招待客人，較皇家加勒比預計的復航時間多兩周。



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船員樣本覆檢病毒量非常低 入院再檢呈陰性

衞生防護中心晚上表示，對病毒呈陽性的40歲男船員，周二（19日）在郵輪採集的樣本，昨日在私人化驗所的檢測結果為不確定，衞生署公共衞生化驗服務處同日的覆檢結果，則顯示樣本呈陽性，而其病毒量非常低。

中心即時安排病人於昨日送院，進一步治理及檢測，病人無病徵，入院後檢測呈陰性，對抗體則呈陽性反應，當局檢視個案的流行病學資料和化驗結果後，認為懷疑染疫船員與復陽個案吻合。

過去22日曾上船人士強制檢測

衞生防護中心人員已登上郵輪視察衞生情況，並繼續就個案進行流行病學調查，正安排個案的密切接觸者於檢疫中心強制檢疫；同時，郵輪已被納入強制檢測公告，在9月30日至10月21期間，身處該郵輪逾2小時的人士（包括並非個案密切接觸者的船員），均須強制檢測。

郵輪公司原計劃下周四復航

皇家加勒比原本預料涉事的「海洋光譜號」可於下周四（28日）復航，惟衞生防護中心則指，為謹慎起見，已要求該郵輪暫停航程21日。郵輪11月11日才可重新接待乘客，較原本預計的時間再多兩周。

「海洋光譜號」原定昨晚7時在啟德郵輪碼頭出發，為4晚「公海遊」揭開序幕，惟約200名旅客昨午辦理登船手續後，職員突然停止登船，有關旅客無奈在閘口滯留，不少人感到鼓躁向職員查詢，惟未獲職員解釋原因。乘客滯留在郵輪一整晚，卻無膳食供應，亦不能叫外賣，苦苦等候至晚上才獲下船。

▼皇家加勒比郵輪旗下「海洋光譜號」▼



▼頂級家庭套房▼



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▼船內其他設施▼

