新冠肺炎｜郵輪海洋光譜號停航　船員甲板休息　雲頂夢號如常出發

郵輪「海洋光譜號」一名40歲船員昨天（21日）驗出陽性，衞生署今日確認為海外確診的復陽個案，現時停泊在啟德郵輪碼頭，原預計下周四（28日）復航，但最新需停航21日。今日（22日）下午遊輪碼頭看見，職員留在船艙內的餐廳及船尾位置，有外籍職員脫下口罩翩翩起舞。



另一艘舉辦「公海遊」的星夢郵輪雲頂夢號今晚如常出發。有受訪乘客認為郵輪假期安全，「絕對唔驚」，與其他人保持距離，便相當安全。雲頂夢號發言人表示，有1,299名船上職員提供服務，全部已經通過檢測。



「海洋光譜號」一名40歲船員昨天（21日）驗出陽性，「公海遊」即時暫停，已上船旅客未出發便需落船。記者今日下午到遊輪碼頭，船員留在船艙內的餐廳及船尾位置休息，期間見有外籍船員脫下口罩翩翩起舞；到大約5時許，有數十名船員一同到船上較高樓層進餐，大多為兩人一枱。

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1500旅客可退回所有船票

昨日的航程原定有1,500名乘客出發，昨日疑出現確診情況後，已登船的1,000名乘客需下船，其餘乘客則在碼頭等候，船公司表示會退回所有船票。

雲頂夢號旅客：會跟其他人保持距離

由星夢郵輪公司開出的雲頂夢號「公海遊」假期，則於今晚如常出發。旅客韋太在推出公海遊之後，已經多次參加，認為郵輪「非常乾淨」，所以「絕對放心」。她認為海洋光譜號不幸出現有船員染疫「係唔好彩」，暫不敢到該船。

另一位旅客郭女士說，一向會跟其他旅客及職員保持距離，登船後會為自己房間清潔，認為問題不大。

雲頂夢號發言人表示，今日登船的乘客有大約1,500人，並且有1,299名船員服務，全部已經通過病毒檢測。發言人説，船員核酸檢測全部由衛生署認可的本地化驗所處理，每14日做一次，一天內有結果。

▼皇家加勒比郵輪旗下「海洋光譜號」▼



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▼「海洋光譜號」船內其他設施▼

