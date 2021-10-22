海洋光譜號涉三漏洞　船員未有檢測結果先讓千人登船　再自行散去

郵輪「海洋光譜號」一名40歲船員昨天（21日）驗出陽性，疑為復陽個案，事件令該郵輪的「公海遊」活動被迫取消，已登船的1,000名乘客需下船，郵輪現時仍在停泊，預計下周四（28日）復航。



然而，遊輪方面兩日內仍未獲檢測結果，又在未得到全數職員的檢測結果後讓新一批乘客上船，已逗留郵輪的乘客自由離開，若為確診個案時涉及傳播高風險的「三宗罪」



啟德郵輪碼頭（資料圖片）

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1)採樣兩日仍未有全數職員檢測結果

皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋光譜號原定昨日（21日）出航，惟一名船員初步確診，航程取消。政府晚上刊憲，因應一宗涉及郵輪員工的懷疑復陽個案，然而，帶有陽性樣本的結果，為本月19日採樣作檢測，現時大部份的核酸檢測報告，絕大部分為一日內得到結果，但卻在檢測的第二日，即昨日乘客上船後才發現出現問題，疑當中有程序上的失誤。

2)未獲檢測結果讓乘客上船

現時若發現郵輪上的職員，若未能全數獲得檢測陰性結果前，理應不給予乘客登船，惟昨日下午4時未發現職員確診前，已有達1000名乘客已經登船自由活動，並在餐廳內進食，郵輪看輕了有關風險。

3)讓已登船逾兩小時乘客自由離開

另外，該批已登船的1000名乘客，當中不少已逗留在船上超過兩小時，但發現復陽個案後，仍可徐徐自行登船自由回家，不用作任何快速測試或檢測程序，若為確診個案，風險更高，當中有否處理漏洞。

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呼吸系統專科醫生梁子超坦言，以現時的檢測技術，採樣後理應數小時內獲得結果，兩日內仍未得回覆絕對不理想，船公司最理想做法，是安排船員於早上進行檢測，當日内獲得結果較佳。

梁子超：兩日仍未有結果不理想 七日一檢更好

船公司現時每隔14日會為船上職員進行檢測，梁子超認為，船員已經接種疫苗，若果確診未必有病徵，若感染變種病毒，有一定危險，加上船員會接觸大量人士，風險仍高，理想做法應改為最多每7日一次，會比較安全，「而家靠乘客搵確診個案，涉及嘅人太多，風險增加，可以嘅話少過七日一次更好。」

此外，該名船員大機會是復陽個案，傳播的病毒量比較低，對已經上船的市民風險未必太大，但強調未來七日為「關鍵時間」，若當中發現有市民或船員在未來一星期的檢測出現陽性個案，並為病毒量較高的確診個案，風險加大，若果再有乘客於下周復航後上船，將會有非常大的危險性。

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昨日，郵輪「海洋光譜號」一名40歲船員昨天驗出陽性，據了解，該名船員檢測結果一度屬「不確定」，後轉為陰性，疑為復陽個案，事件令該郵輪的「公海遊」活動被迫取消，已登船的乘客需下船，而大批未登船的旅客亦滯留於啟德郵輪碼頭數小時，共影響1200人，相關郵輪被納入強制檢測公告，受檢人士須於周六（23日）或之前完成檢測。另外，為謹慎起見，已完成疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。