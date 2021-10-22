通關｜兜澳門返內地慳7日疫監周六起叫停　檢疫完7天內禁入境珠海

中港兩地通關仍然無期，港人北上在隔離14日後，仍須進行7天社區管理，變相有21日無法自由活動。澳門入境珠海則毋須檢疫，過去兩個月，不少港人取巧，先取道澳門檢疫14日後，直接前往珠海，節省7日「疫監」。澳門衞生局今晚（22日）宣布，明日（23日）凌晨零時起，曾踏足香港的人士，在結束醫學觀察後的7天內，不得經澳門前往內地，意味着港人再無方法節省入境內地的檢疫期，只能苦等兩地正式通關。



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入境澳門僅需14日指定地點檢疫

澳門新冠病毒感染應變協調中心晚上宣布，衛生局根據《傳染病防治法》規定，明日（23日）凌晨零時起，因香港旅居史而接受14日醫學觀察的人士，在結束醫學觀察後7天內，不可經澳門前往內地。

中心又提醒，所有旅客在入境澳門前14日，曾到香港而在指定地點接受14日醫學觀察的人，完成隔離後，毋須再進行7天自我健康管理，有關措施4月27日起生效，至今維持不變。

澳門政府8月7日起，更新本港入境當地的隔離措施，香港入境澳門人士持有24小時內的核酸檢測陰性證明，入境後只須強制檢疫14天；而由香港直接入境內地，則需「14+7」或「7+7+7」措施，前者即集中隔離14天，再進行7天社區管理，後者為入境深圳的特定檢疫安排，即7日酒店隔離、再加7日酒店或居家隔離，之後居家健康監測7天，才完成整過檢疫要求。由於澳門與內地免檢疫通關，部分人士為免卻最後一周的居家健康監測，會選擇取道澳門，在14日檢疫完成後前往內地。