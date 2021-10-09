澳門增兩外勞確診　今起由澳門到北京需隔離14天

撰文：楊倩
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澳門特區政府凌晨公佈今（9日）新增兩宗新冠病毒肺炎確診病例，為澳門累計的第76及77例，二人分別是第75例感染者的同屋與朋友，在接受隔離醫學觀察期間確診。澳門新一波疫情嚴峻，北京自9日零時起調整澳門入境北京管控措施：澳門進京人員需實行14天集中隔離及7天健康監測。

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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心（下稱應變協調中心）今凌晨零時46分公佈，新增兩宗確診病例，第76宗病例於昨（8）日出現發熱，而第77宗病例則沒有症狀，兩人將安排到公共衛生臨床中心進一步診治。

第76例為53歲男性，中國籍外地僱員，任職裝修工人，與第75例確診患者居於同一單位，已於10月4日接受隔離醫學觀察，直到昨（8）日經核酸檢測顯示結果為陽性而確診。他曾在5月31日在澳門接種一劑國藥滅活疫苗。

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第77宗病例為49歲女性，越南籍外地僱員，任職家務助理，為本澳第75例確診患者的朋友，已於10月5日接受隔離醫學觀察，昨（8）日經核酸檢測顯示結果為陽性而確診。她於7月1日和7月30日在澳門接種兩劑國藥滅活疫苗。當局對第77例病例工作和居住的御景灣第三座所有居民即時實施只進不出措施，衛生局將於今早8時為大廈內居民進行一次性核酸檢測，結果為陰性後才能離開。

澳門新一波疫情由1名由土耳其出發於9月18日經新加坡返澳的澳門居民核酸檢測呈陽性開始。至今與該第64例輸入性病例相關的已發現12例，其中4例屬於無症狀感染，8例屬於確診輸入關聯病例。

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