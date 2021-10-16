澳門疫情｜傳播風險緩解　澳門政府宣布戲院、酒吧等下周二重開

澳門政府今日（16日）公布，由於已連續11天並無新增具社區傳播風險的新冠肺炎個案，評估疫情傳播風險有所緩解，決定於下周二（19日）零時起，解除關閉部份娛樂場所的特別措施，酒吧、電影院、室內遊樂場、健身院、「卡拉OK」等娛樂場所將可重開。



▼10月5日澳門疫情▼



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澳門早前新增多宗確診個案，更爆發外勞感染群組，一度進入「即時預防狀態」。澳門當局今日指，經新型冠狀病毒感染應變協調中心評估，疫情傳播風險有所緩解，為逐步恢復社會正常生產及生活秩序，於下周二（19日）零時起，解除關閉部份娛樂場所特別措施。

電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳等娛樂場所，受限制令影響，自10月6日零時起關閉。澳門當局今日指，上述娛樂場所可於10月19日零時起解封，意味着該批娛樂場所下周二起可重開。

澳門當局又表示，第三次全民核酸檢測及重點人群高頻次核酸檢測順利進行，檢測結果皆為陰性，反映疫情社區傳播風險已有所緩解。

▼10.4澳門爆外勞確診疫情▼



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