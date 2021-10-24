渣打馬拉松｜回應跑手穿政治服飾　聶德權：參與者應遵從大會規定

相隔超過兩年半，渣馬今日（24日）復辦，政界人士如公務員事務局局長聶德權、民建聯立法會議員鄭泳舜亦有參賽。聶德權於完成賽事後，稱比賽有多重意義、標誌性，被問到大會禁止涉穿政治性依飾人士參賽，他回應稱：「大會安排比賽，所有參與者應遵從規定，安排讓每一位有志希望能參與比賽，發揮體育精神的人都能順行進行。」



公務員事務局局長聶德權完成賽事衝線。（張浩維攝）

▼渣打馬拉松2021‧賽況▼



+ 3

+ 10

聶德權完成半馬賽事後表示今次參賽，最大目標是「跑得晒」，可以順利跑完都好開心。他大約以2小時17分完成賽事，而被問到穿著「香港加油」、「香港」字眼字眼衣服的人，被禁作賽，聶德權僅稱比賽由大會安排，希望所有參賽者遵守規則，發揮體育精神。

另外，聶又提到，政府早前宣布11月1日起，進入政府大樓須使用安心出行，他稱理解部分人沒智能電話，各部門會按實際情況、服務對象，作適當安排，獲豁免人士會留下資料，方便日後作追蹤。

他又說，有部分人批評強制使用如限制自由，但疫情爆發逾年，「好多防疫措施自由受限制是無可避免」，認為個人自由、整體社會間，望市民能夠平衡。

立法會議員鄭泳舜完成半馬賽事，他指不想有任何政治宣揚凌駕了這個活動。（黃詠榆攝）

鄭泳舜：運動歸運動 不想有任何政治宣揚凌駕

另外，同樣完成半馬賽事的立法會議員鄭泳舜說，多謝眾多政府部門、大量人手幫手統籌，活動整體氣氛好好，雖然今屆裝扮的人較少，但銅鑼灣沿途仍如以往般，有很多支持者打氣。

被問到今早有部份選手身穿「香港」兩字被禁賽，鄭泳舜稱不作個別評論，但渣馬是體育比賽盛事，好多人出心出力籌辦，不想有任何政治宣揚凌駕了這個活動，「運動歸運動」。

▼渣打馬拉松2021‧衝線▼

