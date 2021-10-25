首屆校際AI E-級方程式賽車12月舉行　蔡繼有學校11歲隊伍最年輕

隨著人工智能（AI）普及，近年學校在STEM教育上也會加入AI學習。由智慧城巿聯盟主辦和STEM Plus協辦的「校際人工智能Edge-級方程式賽車比賽」，將在12月一連三日於亞洲國際博覽館舉行，首屆有21間學校共70隊參加，其中，保良局蔡繼有學校派出三隊。有參與者表示，最深刻是「教」無人駕駛車以一條直線行駛，當中需要輸入精準的相片，令系統可以辨識路線。



保良局蔡繼有學校派出三隊參與首屆校際人工智能Edge-級方程式賽車比賽。（大會提供）

最難「教」自動駕駛車行直線 輸入精準相片供系統識別

屬「一條龍」私校的保良局蔡繼有學校派出三隊參賽，其中一隊由四位六年級生組成，包括翁泓曦、林兆璋、王培彥及羅栢毅，全部年僅11歲，是今次比賽年紀最細的一隊。

團隊表示，首次接觸AI人工智能，透過今次比賽，能夠將編碼學習融匯貫通。他們指，在製造自動駕駛車過程，需拍照片輸入電腦，「教」汽車移動，最深刻是如何令自動駕駛車以一條直線行駛，「曾經試過拍攝及輸入數百張照片，但未能令Jetbot行直線，最終明白影相不需要太多，但必須精緻，令電腦容易辨識。」

學校另一隊由十一年級生（中五）組成，成員葉恩宇稱，參賽過程間，更深入了解AI範疇，日後升讀大學亦希望修讀數學。

蔡繼有學校創校校長及學校顧問劉筱玲稱，學校在小學課程引已入STEM教育的元素，若學生有興趣深入了解，可以加入學校STEM小組，與志同道合的學生交流，培養溝通和協作能力。總校長莊美珍表示，今次學校首次派出學生參加與AI相關的比賽，相信有助學生掌握及加強這方面的知識。

首屆校際人工智能Edge-級方程式賽車比賽將於12月10至12日，在亞洲國際博覽館舉行，賽道面積為20米乘30米，參賽學生在當日才知悉賽道詳情，須在指定時間調整自動駕駛車，讓汽車透過「機器學習」，最終完成賽事。首屆賽事設初級組及高級組，對象是小六或以上學生，有21間學校共70隊參加，初級組有57隊，高級組有13隊。