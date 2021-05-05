華大實驗室樣本被污染　26個案證假陽性　蔡繼有幼稚園教師非確診

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-05 01:30

華大基因實驗室早前樣本交叉污染，令約30個樣本被驗出「假陽性」，衞生防護中心昨（4日）表示，其中3個樣本最終確診，一宗個案的檢測結果仍為不確定，餘下26宗個案早前在醫院的檢測結果呈陰性，被界定為「假陽性」。 另外，早前被界定為初步確診的保良局蔡繼有幼稚園31歲女教師，其病毒檢測結果最終呈陰性，並對抗體呈陰性，相關個案並未列作確診個案。

上月華大基因曾在一日內驗出30宗初步陽性個案，當中26人早前在醫院的核酸測試結果呈陰性，被界定為「假陽性」。（資料圖片）

衞生防護中心昨（4日）表示，上月華大基因曾在一日內驗出30宗初步陽性個案，當中3宗已告確診，兩宗為4月23日公布的確診個案（#11722、#11728），另一宗為4月25日公布的確診個案（#11732），惟有一宗個案的檢測結果最終仍為「不確定」，餘下的26人早前在醫院的核酸測試結果呈陰性，被界定為「假陽性」。

保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園的31歲女教師的樣本最終亦對病毒呈陰性。（保良局網頁）

另外，當局4月17日亦公布保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園的31歲女教師初步確診，其樣本經衞生署公共衞生化驗服務處再進行檢測後，結果為「不確定」，她被送往醫院後再接受檢測，結果呈陰性，對病毒抗體亦呈陰性，因此該個案並未列作確診個案。

至於早前有兩名內地回港的女子亦告確診，其中一人4月6日在深圳經回港易返港的46歲女子（#11702），她在荃灣西如心酒店任職服務員；另一人則同日由福建坐高鐵到深圳灣來港，居於荃灣芙蓉大廈劏房。當局指，最新分析結果顯示兩宗個案帶有不同的本地流行的病毒株，與本地第四波疫情的病毒株相似，故此中心認為兩宗個案均屬本地感染個案，暫時無證據顯示，有關樣本於實驗室受到污染。兩宗個案分類為本地個案。

衞生防護中心4月21日收到30個初步陽性個案，全部均在華大基因實驗室驗出，當局認為事件不尋常遂展開調查。港大微生物學系講座教授袁國勇翌日到其位於大埔工業中心的實驗室檢視化驗流程，發現樣本提煉核酸過程會起泡，開蓋時爆泡或會污染到手套及吸樣本機，從而影響其他同日同批次的樣本。

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